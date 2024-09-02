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Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

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13:00Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

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09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
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15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

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08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що обов'язком Польщі є збивати російські ракети  ще до їхнього входження у повітряний простір країни. Більше 50% поляків підтримали ідею збивати військові об'єкти РФ, які залітають у повітряний простір їхньої країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

  • Глава МЗС Польщі заявив, що обов'язком Польщі є збивати російські ракети ще над територією України;
  • за опитуванням, 58% поляків підтримують ідею збивати російські об'єкти, що залітають у повітряний простір Польщі;
  • обговорення завершення зачистки українськими захисниками лінії Мала Локня — Погребки на Курщині;
  • Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, що може вплинути на зростання цін;
  • представлення плану Бюджетного комітету України, спрямованого на покриття дефіциту коштів для оборонних сил.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Ганна Скороход;
  • віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
  • голова підкомітету з видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з бюджету Леся Забуранна;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України  Микола Маломуж;
  • міністр економіки України (1997 р.), прем'єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров.
  • заслужений лікар України, доктор медичних і філософських наук, професор, політичний і громадський діяч Ольга Богомолець.

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17:53 Зеленський відзвітував про результати перемовин із прем'єр-міністром Нідерландів

17:50 Нацбанк хоче змінити назву "копійки" — що пропонують

17:47 Балкер, що незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій, знову в Чорному морі

17:42 У НАТО різко відреагували на заклик Польщі збивати ракети над Україною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 Дощ замінить спеку не всюди — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на завтра

17:22 Додаткова відпустка для військового — хто і коли її надає

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16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

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