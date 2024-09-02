Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що обов'язком Польщі є збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір країни. Більше 50% поляків підтримали ідею збивати військові об'єкти РФ, які залітають у повітряний простір їхньої країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

Глава МЗС Польщі заявив, що обов'язком Польщі є збивати російські ракети ще над територією України;

за опитуванням, 58% поляків підтримують ідею збивати російські об'єкти, що залітають у повітряний простір Польщі;

обговорення завершення зачистки українськими захисниками лінії Мала Локня — Погребки на Курщині;

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, що може вплинути на зростання цін;

представлення плану Бюджетного комітету України, спрямованого на покриття дефіциту коштів для оборонних сил.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Ганна Скороход;

віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;

голова підкомітету з видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з бюджету Леся Забуранна;

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж;

міністр економіки України (1997 р.), прем'єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров.

заслужений лікар України, доктор медичних і філософських наук, професор, політичний і громадський діяч Ольга Богомолець.