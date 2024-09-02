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Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

2 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

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09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

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1 сентября 2024
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15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что обязанностью Польши есть сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны. Более 50% поляков поддержали идею сбивать военные объекты РФ, которые залетают в воздушное пространство их страны.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • Глава МИД Польши заявил, что обязанностью Польши есть сбивать российские ракеты еще над территорией Украины;
  • по опросу, 58% поляков поддерживают идею сбивать российские объекты, залетающие в воздушное пространство Польши;
  • обсуждение завершения зачистки украинскими защитниками линии Малая Локня - Погребки на Курщине;
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее, что может повлиять на рост цен;
  • представление плана Бюджетного комитета Украины, направленного на покрытие дефицита средств для оборонных сил.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Леся Забуранная;
  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров.
  • заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец.

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19:11 Бронирование после поступления в вуз — аннулируется ли оно

19:09 Массированная атака на Киев — в ГСЧС обнародовали кадры по ликвидации последствий

19:00 Ко дню города в Одессе установили новые укрытия — где именно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Мобилизация в Украине — какое решение примет ВВК для мужчины с язвенным колитом

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

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