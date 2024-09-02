Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что обязанностью Польши есть сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны. Более 50% поляков поддержали идею сбивать военные объекты РФ, которые залетают в воздушное пространство их страны.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

Глава МИД Польши заявил, что обязанностью Польши есть сбивать российские ракеты еще над территорией Украины;

по опросу, 58% поляков поддерживают идею сбивать российские объекты, залетающие в воздушное пространство Польши;

обсуждение завершения зачистки украинскими защитниками линии Малая Локня - Погребки на Курщине;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее, что может повлиять на рост цен;

представление плана Бюджетного комитета Украины, направленного на покрытие дефицита средств для оборонных сил.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Леся Забуранная;

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров.

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец.