Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 6 серпня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, можливу організацію Дональдом Трампом зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також бойові дії, що точаться в районі Курська.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Трамп влаштує зустріч Зеленського та Путіна;
- Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають;
- влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати кордон. Там усю ніч лунали вибухи;
- Сполучені Штати ухвалюватимуть рішення щодо використання наданої Україні американської зброї, в тому числі й винищувачів F-16, для ударів по території РФ залежно від ситуації на полі бою і потреб ЗСУ;
- 77% нових компаній у Польщі належать українцям;
- Федина: тепер питання, чи буде законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років розглядатися в залі.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
- політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
- експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
- капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
- ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.