Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 6 серпня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, можливу організацію Дональдом Трампом зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також бойові дії, що точаться в районі Курська.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Трамп влаштує зустріч Зеленського та Путіна;

Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають;

влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати кордон. Там усю ніч лунали вибухи;

Сполучені Штати ухвалюватимуть рішення щодо використання наданої Україні американської зброї, в тому числі й винищувачів F-16, для ударів по території РФ залежно від ситуації на полі бою і потреб ЗСУ;

77% нових компаній у Польщі належать українцям;

Федина: тепер питання, чи буде законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років розглядатися в залі.

Гості сьогоднішнього ефіру:

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

експерт-міжнародник Тарас Семенюк;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;

ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.