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Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

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08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

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Сьогодні, 6 серпня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, можливу організацію Дональдом Трампом зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також бойові дії, що точаться в районі Курська.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Трамп влаштує зустріч Зеленського та Путіна;
  • Іран попросив у Росії ППО для підготовки війни з Ізраїлем, їх вже постачають;
  • влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати кордон. Там усю ніч лунали вибухи;
  • Сполучені Штати ухвалюватимуть рішення щодо використання наданої Україні американської зброї, в тому числі й винищувачів F-16, для ударів по території РФ залежно від ситуації на полі бою і потреб ЗСУ;
  • 77% нових компаній у Польщі належать українцям;
  • Федина: тепер питання, чи буде законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років розглядатися в залі.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • експерт-міжнародник Тарас Семенюк;
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі;
  • ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.

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Всі Новини Статті Відео
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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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17:48 В Криму лунають вибухи біля військового аеродрому

17:39 "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками — постраждали цивільні

17:34 Українці на байдарці-четвірці вийшли у півфінал Олімпіади

17:32 Заступника міністра охорони здоров'я Петра Ємця звільнено з посади

17:26 Узбережжя Чорного моря під контролем Poseidon — розвідувальник на місії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:26 Синоптики прогнозують дощі і грози в Україні — в яких регіонах буде сухо

17:19 Чоловіків зобов'язали мати важливий документ під час перебування у прикордонних зонах

16:49 В Міненерго повідомили про стан енергосистеми після ворожих обстрілів

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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни