Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 6 августа, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, возможную организацию Дональда Трампа встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также боевые действия, продолжающиеся в районе Курска.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Трамп устроит встречу Зеленского и Путина;

Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем, их уже снабжают;

власти Курской области РФ заявили, что ВСУ якобы пытались прорвать границу. Там всю ночь раздавались взрывы;

Соединенные Штаты будут принимать решение об использовании предоставленного Украине американского оружия, в том числе и истребителей F-16, для ударов по территории РФ в зависимости от ситуации на поле боя и нужд ВСУ;

77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам;

Федина: теперь вопрос, будет ли законопроект о запрете мобилизации до 25 лет рассматриваться в зале.

Гости сегодняшнего эфира:

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

эксперт-международник Тарас Семенюк;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;

израильский военный журналист Сергей Ауслендер.