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Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

6 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

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08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

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08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Text

12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Сегодня, 6 августа, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, возможную организацию Дональда Трампа встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также боевые действия, продолжающиеся в районе Курска.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Трамп устроит встречу Зеленского и Путина;
  • Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем, их уже снабжают;
  • власти Курской области РФ заявили, что ВСУ якобы пытались прорвать границу. Там всю ночь раздавались взрывы;
  • Соединенные Штаты будут принимать решение об использовании предоставленного Украине американского оружия, в том числе и истребителей F-16, для ударов по территории РФ в зависимости от ситуации на поле боя и нужд ВСУ;
  • 77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам;
  • Федина: теперь вопрос, будет ли законопроект о запрете мобилизации до 25 лет рассматриваться в зале.

Гости сегодняшнего эфира:

  • экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
  • министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • эксперт-международник Тарас Семенюк;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
  • израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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17:19 Мужчин обязали иметь важный документ во время пребывания в приграничных зонах

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Срочная новость

17:48 В Крыму раздаются взрывы возле военного аэродрома

17:39 "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками — пострадали гражданские

17:34 Украинцы на байдарке-четверке вышли в полуфинал Олимпиады

17:32 Заместитель министра здравоохранения Петр Емец уволен с должности

17:26 Побережье Черного моря под контролем Poseidon — разведчик на миссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:26 Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Украине — в каких регионах будет сухо

17:19 Мужчин обязали иметь важный документ во время пребывания в приграничных зонах

16:49 В Минэнерго сообщили о состоянии энергосистемы после вражеских обстрелов

16:43 Россияне дроном атаковали пригород Херсона — есть пострадавшие

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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Text

12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

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05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
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18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне