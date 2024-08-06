Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 6 августа, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, возможную организацию Дональда Трампа встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также боевые действия, продолжающиеся в районе Курска.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- Трамп устроит встречу Зеленского и Путина;
- Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем, их уже снабжают;
- власти Курской области РФ заявили, что ВСУ якобы пытались прорвать границу. Там всю ночь раздавались взрывы;
- Соединенные Штаты будут принимать решение об использовании предоставленного Украине американского оружия, в том числе и истребителей F-16, для ударов по территории РФ в зависимости от ситуации на поле боя и нужд ВСУ;
- 77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам;
- Федина: теперь вопрос, будет ли законопроект о запрете мобилизации до 25 лет рассматриваться в зале.
Гости сегодняшнего эфира:
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- эксперт-международник Тарас Семенюк;
- капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри;
- израильский военный журналист Сергей Ауслендер.