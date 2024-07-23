Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

Гостями студії День.LIVE стали політичний експерт Костянтин Матвієнко, політолог, історик Олександр Палій, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, а також керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський. Зокрема, вони обговорять підготовку нападника до вбивства Ірини Фаріон у Львові.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефірі також прокоментують, що в Одесі п'яний громадянин підпалив автобус для квестів, подумавши, що це ТЦК.

Вони поговорять про атаку дронів на Севастополь, просування окупантів на фронті та артилерійські снаряди для України.

Нагадаємо, слідство зараз вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, яку 22 липня поховали у Львові. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

Також в Одесі горів автобус для квестів. Очевидці затримали чоловіка, який кинув невідомий предмет всередину транспортного засобу.