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Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

23 липня 2024 р. 13:00

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13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

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13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

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08:00 Збільшення військового збору та візит Кулеби в Китай — ефір Ранок.LIVE

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23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

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19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

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17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

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15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

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13:00 Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

Гостями студії День.LIVE стали політичний експерт Костянтин Матвієнко, політолог, історик Олександр Палій, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, а також керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський. Зокрема, вони обговорять підготовку нападника до вбивства Ірини Фаріон у Львові.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефірі також прокоментують, що в Одесі п'яний громадянин підпалив автобус для квестів, подумавши, що це ТЦК.

Вони поговорять про атаку дронів на Севастополь, просування окупантів на фронті та артилерійські снаряди для України.

Нагадаємо, слідство зараз вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, яку 22 липня поховали у Львові. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

Також в Одесі горів автобус для квестів. Очевидці затримали чоловіка, який кинув невідомий предмет всередину транспортного засобу.

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13:25 Ракетний удар по "Охматдиту" — лікарня оголосила тендер для відновлення

13:24 У Раді депутати з плакатами проти УПЦ МП блокують трибуну Ради — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Метеозалежним варто остерігатися — прогноз магнітних бур на сьогодні

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