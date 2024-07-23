Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

Гостями студии День.LIVE стали политический эксперт Константин Матвиенко, политолог, историк Александр Палий, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, а также руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский. В частности, они обсудят подготовку нападающего к убийству Ирины Фарион во Львове.

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Эфир День.LIVE

Гости в эфире также прокомментируют, что в Одессе пьяный гражданин поджег автобус для квестов, подумав, что это ТЦК.

Они поговорят об атаке дронов на Севастополь, продвижении оккупантов на фронте и артиллерийских снарядах для Украины.

Напомним, следствие сейчас уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, которую 22 июля похоронили во Львове. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

Также в Одессе горел автобус для квестов. Очевидцы задержали мужчину, бросившего неизвестный предмет внутрь транспортного средства.