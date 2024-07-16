Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про внесення народної депутатки Мар'яни Безуглої на сайт "Миротворець". Обговоримо кількість вироків, які виніс суд за самовільне залишення частини військовослужбовцями (СЗЧ). Також дізнаємося про нові заклики прем'єр-міністра Угорщини щодо нормалізації відносин з Росією.
Подивитися ефір о 17:50 можна за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про суддю з Київщини, який підробив документи, щоб поїхати в круїз на Кариби. Крім того, розповімо про наслідки, які обіцяє Київ Білорусі за "угоди" з окупантами у Криму.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;
- політолог, директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
- політичний психолог Олег Хомʼяк;
- російський журналіст, публіцист Костянтин Еггерт.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.
Також ми писали, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше з'явився на публіці після замаху на нього. Він отримав поранення вуха.