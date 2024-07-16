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Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

16 липня 2024 р. 17:58

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17:58 Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Штрафи за неоновлення даних — адвокат пояснив, чи законні вони

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14:12 Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

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13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

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13:00 Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

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12:55 Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

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09:25 Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

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07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2024
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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:58 Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Штрафи за неоновлення даних — адвокат пояснив, чи законні вони

Text

14:12 Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

Text

13:00 Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:55 Кордон з Молдовою та Румунією — лідер за кількістю спроб нелегального перетину

Text

09:25 Прикордонники можуть застосовувати зброю для самозахисту — Демченко про інцидент на Одещині

Text

08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

Text

07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2024
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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про внесення народної депутатки Мар'яни Безуглої на сайт "Миротворець". Обговоримо кількість вироків, які виніс суд за самовільне залишення частини військовослужбовцями (СЗЧ). Також дізнаємося про нові заклики прем'єр-міністра Угорщини щодо нормалізації відносин з Росією.

Подивитися ефір о 17:50 можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE також поговоримо про суддю з Київщини, який підробив документи, щоб поїхати в круїз на Кариби. Крім того, розповімо про наслідки, які обіцяє Київ Білорусі за "угоди" з окупантами у Криму.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,  регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук;
  • політолог, директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • політичний психолог Олег Хомʼяк;
  • російський журналіст, публіцист Костянтин Еггерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. 

Також ми писали, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше з'явився на публіці після замаху на нього. Він отримав поранення вуха.

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18:08 На Одещині жінка на пошті замінила замовлений IPhone 13 на iPhone 7 — яке рішення виніс суд

17:57 Порошенко вніс 9 мільйонів гривень застави за ексрозвідника Червінського

17:35 Фінансова підтримка підприємців Одеси — як отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:16 "Охматдит" відновлює роботу — які відділення вже функціонують

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