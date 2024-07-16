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Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

16 июля 2024 г. 17:58

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17:58 Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

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14:12 Камельчук указал на существенные недостатки в процедуре ВВК

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13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

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13:00 Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

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12:55 Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

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09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

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08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

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07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:58 Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

Text

14:12 Камельчук указал на существенные недостатки в процедуре ВВК

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13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

Text

13:00 Приглашение России на переговоры и скандал в ВСУ — эфир День.LIVE

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Text

12:55 Граница с Молдовой и Румынией — лидер по количеству попыток нелегального пересечения

Text

09:25 Пограничники могут применять оружие для самозащиты — Демченко об инциденте в Одесской области

Text

08:45 Обновление данных в ТЦК — адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования

Text

07:58 Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2024
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23:05 ВР рассмотрит изменения в законе о самовольном уходе из воинской части

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о внесении народной депутатки Марьяны Безуглой на сайт "Миротворец". Обсудим количество приговоров, вынесенных судом за самовольное оставление части военнослужащими (СОЧ). Также узнаем о новых призывах премьер-министра Венгрии о нормализации отношений с Россией.

Посмотреть эфир в 17:50 можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о судье из Киевщины, подделавшем документы, чтобы поехать в круиз на Карибы. Кроме того, расскажем о последствиях, которые обещает Киев Беларуси за "сделки" с оккупантами в Крыму.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • член комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • политический психолог Олег Хомяк;
  • российский журналист, публицист Константин Эггерт.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план для урегулирования войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.

Также мы писали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения на него. Он получил ранение уха.

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18:31 Синоптики предупредили об аномальной жаре — каким областям следует готовиться к опасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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