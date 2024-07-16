Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о внесении народной депутатки Марьяны Безуглой на сайт "Миротворец". Обсудим количество приговоров, вынесенных судом за самовольное оставление части военнослужащими (СОЧ). Также узнаем о новых призывах премьер-министра Венгрии о нормализации отношений с Россией.
Посмотреть эфир в 17:50 можно по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE также поговорим о судье из Киевщины, подделавшем документы, чтобы поехать в круиз на Карибы. Кроме того, расскажем о последствиях, которые обещает Киев Беларуси за "сделки" с оккупантами в Крыму.
Гости сегодняшнего эфира:
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- член комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- политический психолог Олег Хомяк;
- российский журналист, публицист Константин Эггерт.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план для урегулирования войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.
Также мы писали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения на него. Он получил ранение уха.