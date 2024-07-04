Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про нові рішення влади щодо дефіциту електроенергії. Також дізнаємося, коли стабільно працюватиме мобільний зв'язок в Україні під час відключень світла і чому відбуваються збої. Крім того, обговоримо критику військового керівництва нардепкою Мар'яною Безуглою.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім питань, що стосуються безпосередньо України, в ефірі Ранок.LIVE говоритимемо про День незалежності США. Свято, яке було встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Ростислав Балабан — політолог;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Ігор Рейтерович — політолог;

Вадим Галайчук — народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС;

Анна Скороход — член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Валерій Гнатенко — народний депутат України, член комітету з питань бюджету.

Раніше ми повідомляли, що в енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік.

Також ми писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла переконана, що на посаді Головнокомандувача Збройними силами України Олександр Сирський не виправив прогалин у командуванні військами. Також, на її думку, він допустив важкі втрати серед українських військових.