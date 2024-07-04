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Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

04 липня 2024 р. 07:49

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07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

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07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

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18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

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14:47 Військовий юрист прокоментував збільшення бронювання — як це вплине на Україну

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13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про нові рішення влади щодо дефіциту електроенергії. Також дізнаємося, коли стабільно працюватиме мобільний зв'язок в Україні під час відключень світла і чому відбуваються збої. Крім того, обговоримо критику військового керівництва нардепкою Мар'яною Безуглою.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням

Про що ефір

Окрім питань, що стосуються безпосередньо України, в ефірі Ранок.LIVE говоритимемо про День незалежності США. Свято, яке було встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Ростислав Балабан — політолог;
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Ігор Рейтерович — політолог;
  • Вадим Галайчук — народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС;
  • Анна Скороход — член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Валерій Гнатенко — народний депутат України, член комітету з питань бюджету.

Раніше ми повідомляли, що в енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік

Також ми писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла переконана, що на посаді Головнокомандувача Збройними силами України Олександр Сирський не виправив прогалин у командуванні військами. Також, на її думку, він допустив важкі втрати серед українських військових.

 

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08:43 Поліція притягнула до відповідальності чоловіка, який облаяв ветлікаря-ветерана в Одесі

08:43 Російські удари по Дніпру — знову зросла кількість загиблих

08:33 У водіїв перевірятимуть військові квитки за новою процедурою — що змінилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:30 В Україні подорожчає хліб — ціни на борошно набирають обертів

08:20 У Держдепі розповіли, чого Україні чекати від саміту НАТО та чи буде запрошення в Альянс

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