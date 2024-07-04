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Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

4 июля 2024 г. 7:49

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07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

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07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

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00:29 Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов

3 июля 2024
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20:08 Российский удар по Днепру и новый транш от МВФ — главные новости 3 июля

Text

18:26 Украина в течение 10 лет покупает патроны — Снегирев назвал причину

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18:08 Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

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18:04 Увольнение Шмыгаля и визит Путина в Казахстан — эфир Вечір.LIVE

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14:47 Военный юрист прокомментировал увеличение бронирования — как это повлияет на Украину

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13:17 Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о новых решениях власти по дефициту электроэнергии. Также узнаем, когда будет стабильно работать мобильная связь в Украине во время отключений света и почему происходят сбои. Кроме того, обсудим критику военного руководства нардепом Марьяной Безуглой.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме вопросов, касающихся непосредственно Украины, в эфире Ранок.LIVE будем говорить о Дне независимости США. Праздник, установленный в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Ростислав Балабан — политолог;
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
  • Игорь Рейтерович — политолог;
  • Вадим Галайчук — народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции в ЕС;
  • Анна Скороход — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Валерий Гнатенко — народный депутат Украины, член комитета по вопросам бюджета.

Ранее мы сообщали, что в энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

Также мы писали, что народный депутат Марьяна Безугла убеждена, что на должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исправил пробелов в командовании войсками. Также, по ее мнению, он допустил тяжелые потери среди украинских военных.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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