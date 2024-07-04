Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о новых решениях власти по дефициту электроэнергии. Также узнаем, когда будет стабильно работать мобильная связь в Украине во время отключений света и почему происходят сбои. Кроме того, обсудим критику военного руководства нардепом Марьяной Безуглой.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме вопросов, касающихся непосредственно Украины, в эфире Ранок.LIVE будем говорить о Дне независимости США. Праздник, установленный в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Гости сегодняшнего эфира:

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Ростислав Балабан — политолог;

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;

Игорь Рейтерович — политолог;

Вадим Галайчук — народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции в ЕС;

Анна Скороход — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Валерий Гнатенко — народный депутат Украины, член комитета по вопросам бюджета.

Ранее мы сообщали, что в энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

Также мы писали, что народный депутат Марьяна Безугла убеждена, что на должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исправил пробелов в командовании войсками. Также, по ее мнению, он допустил тяжелые потери среди украинских военных.