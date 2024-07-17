Нові правила перетину кордону та погодинна вода в одній з областей — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач, футуролог Віталій Кулик та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Зокрема, вони обговорять нові правила перетину кордон з 17 липня.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять, що з 17 липня ЦНАПи не будуть оновлювати військові дані, а поліцейським дозволили примусово доставляти водіїв до ТЦК. Однією з тем буде інформація, що воду в Сумській області даватимуть тільки вранці та ввечері.

Вони прокоментують також вихід людей на акції протесту через відсутність світла.

Нагадаємо, з 17 липня на чоловіків у віці від 18 до 60 років чекають зміни при перетині кордону. У них будуть перевіряти наявність військово-облікового документа. Він може бути паперовий або електронний.

Також громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.