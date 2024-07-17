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Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

17 июля 2024 г. 13:00

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

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11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

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10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

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09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

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Эксклюзив

09:03Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

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08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

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08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

16 июля 2024
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22:11 Дацик из 3-й штурмовой о потерях, жестоком бое с россиянами и войну дронов — эксклюзив Новини.LIVE

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17:58 Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

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11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Text
Эксклюзив

09:03 Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

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08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

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17:58 Орбан просит помочь Путину и новая угроза от США — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Штрафы за необновление данных — адвокат объяснил, законны ли они

Гостями эфира День.LIVE стали доктор экономических наук, профессор КНУ, глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач, футуролог Виталий Кулик и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. В частности, они обсудят новые правила пересечения границы с 17 июля.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что с 17 июля ЦПАУ не будут обновлять военные данные, а полицейским разрешили принудительно доставлять водителей в ТЦК. Одной из тем будет информация, что воду в Сумской области будут давать только утром и вечером.

Они прокомментируют также выход людей на акции протеста из-за отсутствия света.

Напомним, с 17 июля мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ждут изменения при пересечении границы. В них будут проверять наличие военно-учетного документа. Он может быть бумажный или электронный.

Также гражданам, не успевшим обновить военно-учетные данные, грозит штраф. Выписывать штрафы могут вместе с повесткой работники ТЦК.

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