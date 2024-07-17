Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали доктор экономических наук, профессор КНУ, глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач, футуролог Виталий Кулик и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. В частности, они обсудят новые правила пересечения границы с 17 июля.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что с 17 июля ЦПАУ не будут обновлять военные данные, а полицейским разрешили принудительно доставлять водителей в ТЦК. Одной из тем будет информация, что воду в Сумской области будут давать только утром и вечером.

Они прокомментируют также выход людей на акции протеста из-за отсутствия света.

Напомним, с 17 июля мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ждут изменения при пересечении границы. В них будут проверять наличие военно-учетного документа. Он может быть бумажный или электронный.

Также гражданам, не успевшим обновить военно-учетные данные, грозит штраф. Выписывать штрафы могут вместе с повесткой работники ТЦК.