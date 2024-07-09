Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

У понеділок, 8 липня, росіяни завдали ракетного удару по Україні, внаслідок влучань було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит". Обстріли російських військ прокоментував Президент США Джо Байден, а Україна у свою чергу ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН.

Про це і не тільки поговоримо в прямому ефірі Вечір.LIVE 9 липня о 17:50.

Про що ефір

У вівторок, 9 липня, у прямому ефірі Вечір.LIVE ведучі та гості студії обговорять останні події, які трапилися в Україні:

поліція перевіряє інформацію про отруєну воду біля "Охматдиту";

Президент США прокоментував ракетні удари РФ по Україні;

засідання Радбезу ООН;

СБУ та ГУР відпрацювали по військових об'єктах у трьох областях РФ;

в Бєлгороді поскаржилися на обстріл — влада рекомендує вивозити дітей;

СБУ встановила, якою ракетою Росія вдарила по "Охматдиту".

Гостями студії стануть:

політтехнолог Руслан Рохов;

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (Слуга Народу) Олег Дунда;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради (Європейська Солідарність) Леонід Ємець;

народний депутат України 6-7 скликаннь Андрій Павловський.

Нагадаємо, на місце ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою.

Також ми писали, що Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни вдарили крилатою ракетою Х-101.