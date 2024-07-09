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Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

09 липня 2024 р. 17:27

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17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

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17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
Text

17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

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14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

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У понеділок, 8 липня, росіяни завдали ракетного удару по Україні, внаслідок влучань було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит". Обстріли російських військ прокоментував Президент США Джо Байден, а Україна у свою чергу ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН. 

Про це і не тільки поговоримо в прямому ефірі Вечір.LIVE 9 липня о 17:50.

Про що ефір

У вівторок, 9 липня, у прямому ефірі Вечір.LIVE ведучі та гості студії обговорять останні події, які трапилися в Україні: 

  • поліція перевіряє інформацію про отруєну воду біля "Охматдиту";
  • Президент США прокоментував ракетні удари РФ по Україні;
  • засідання Радбезу ООН;
  • СБУ та ГУР відпрацювали по військових об'єктах у трьох областях РФ;
  • в Бєлгороді поскаржилися на обстріл — влада рекомендує вивозити дітей;
  • СБУ встановила, якою ракетою Росія вдарила по "Охматдиту".

Гостями студії стануть:

  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів  (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
  • голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (Слуга Народу) Олег Дунда;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради (Європейська Солідарність) Леонід Ємець;
  • народний депутат України 6-7 скликаннь Андрій Павловський.

Нагадаємо, на місце ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою. 

Також ми писали, що Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни вдарили крилатою ракетою Х-101.

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18:09 У Полтаві пролунали вибухи

17:53 Волонтер розповів, як проходить розбір завалів у Шевченківському районі Києва

17:48 Міноборони допустило до використання у Силах оборони понад 60 зразків боєприпасів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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