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Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024 г. 17:27

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17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

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17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

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13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

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07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

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00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

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14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

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08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонс "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

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05:19 Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

В понедельник, 8 июля, россияне нанесли ракетного удару по Украине, в результате попаданий была повреждена детская больница "Охматдет". Обстрелы российских войск прокомментировал Президент США Джо Байден, а Украина, в свою очередь, инициировала созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом и не только поговорим в прямом эфире Вечір.Live 9 июля в 17:50.

О чем эфир

Во вторник, 9 июля, в прямом эфире Вечір.Live ведущие и гости студии обсудят последние события, которые случились в Украине:

  • полиция проверяет информацию об отравленной воде возле "Охматдета";
  • Президент США прокомментировал ракетные удары РФ по Украине;
  • заседание Совбеза ООН;
  • СБУ и ГУР отработали по военным объектам в трех областях РФ;
  • в Белгороде пожаловались на обстрел — власти рекомендуют вывозить детей;
  • СБУ установила, какой ракетой Россия ударила по "Охматдету".

Гостями студии станут:

  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
  • председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (Слуга Народа) Олег Дунда;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец;
  • народный депутат Украины 6-7 созывов Андрей Павловский.

Напомним, на место ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве неизвестные принесли бутылки с отравленной водой.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и тип оружия: россияне ударили крылатой ракетой Х-101.

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