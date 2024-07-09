Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

В понедельник, 8 июля, россияне нанесли ракетного удару по Украине, в результате попаданий была повреждена детская больница "Охматдет". Обстрелы российских войск прокомментировал Президент США Джо Байден, а Украина, в свою очередь, инициировала созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом и не только поговорим в прямом эфире Вечір.Live 9 июля в 17:50.

О чем эфир

Во вторник, 9 июля, в прямом эфире Вечір.Live ведущие и гости студии обсудят последние события, которые случились в Украине:

полиция проверяет информацию об отравленной воде возле "Охматдета";

Президент США прокомментировал ракетные удары РФ по Украине;

заседание Совбеза ООН;

СБУ и ГУР отработали по военным объектам в трех областях РФ;

в Белгороде пожаловались на обстрел — власти рекомендуют вывозить детей;

СБУ установила, какой ракетой Россия ударила по "Охматдету".

Гостями студии станут:

политтехнолог Руслан Рохов;

председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (Слуга Народа) Олег Дунда;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец;

народный депутат Украины 6-7 созывов Андрей Павловский.

Напомним, на место ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве неизвестные принесли бутылки с отравленной водой.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и тип оружия: россияне ударили крылатой ракетой Х-101.