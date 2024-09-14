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Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

14 вересня 2024 р. 17:13

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Генератори і сонячні панелі не допоможуть у боротьбі з дефіцитом електроенергії, їх використання лише навантажує енергомережу. Сподіватися потрібно на Протиповітряні сили та передачу нових Patriot.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко в ефірі Новини.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Чи допоможуть генератори врятуватися від дефіциту електропостачання

Кучеренко висловив сумніви щодо ефективності потужних генераторів у вирішенні проблеми дефіциту електроенергії. За його словами, якщо всі, хто придбав акумулятори, увімкнуть їх одночасно після відновлення електропостачання, то навантаження на енергетику зросте у півтора раза.

"Хто міг, вже поставили собі генератори, але від чого вони врятують? Ліфт на 25 поверх запустять, ні. Та й купу інших питань вирішити не допоможуть. Це саме стосується і сонячних панелей", — зазначив нардеп.

Він додав, що українцям не обійти незручностей цієї зими. Народний депутат також підкреслив важливість дипломатичної роботи для забезпечення додаткових засобів протиповітряної оборони та підтримки енергетиків і комунальників.

"Будемо молитися на Сили протиповітряної оборони, щоб вони могли віддавати своїй роботі час і увагу. Друге — це дипломатична робота Президента, МЗС та інших дипломатів на те, щоб додаткові ППО доставили Україні. Ну і звичайно  енергетики та комунальники, які і так готуються до зими", — зауважив Кучеренко. 

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17:35 Затори у бік Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса-Рені

17:32 Напився та заснув — прикордонники затримали чоловіка, який планував втекти з України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:21 Українські десантники знищили російський підрозділ на Курщині — відео

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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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