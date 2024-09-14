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Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

14 сентября 2024 г. 17:13

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17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
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Генераторы и солнечные панели не помогут в борьбе с дефицитом электроэнергии, их использование только нагружает энергосеть. Надеяться нужно на противовоздушные силы и передачу новых Patriot.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире Новини.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Помогут ли генераторы спастись от дефицита электроснабжения

Кучеренко выразил сомнения в эффективности мощных генераторов в решении проблемы дефицита электроэнергии. По его словам, если все, кто приобрел аккумуляторы, включат их одновременно после восстановления электроснабжения, то нагрузка на энергетику возрастет в полтора раза.

"Кто мог, уже поставили себе генераторы, но от чего они спасут? Лифт на 25 этаж запустят, нет. Да и кучу других вопросов решить не помогут. Это же касается и солнечных панелей", — отметил нардеп.

Он добавил, что украинцам не обойти неудобств этой зимой. Народный депутат также подчеркнул важность дипломатической работы для обеспечения дополнительных средств противовоздушной обороны и поддержки энергетиков и коммунальщиков.

"Будем молиться на Силы противовоздушной обороны, чтобы они могли отдавать своей работе время и внимание. Второе это дипломатическая работа Президента, МИД и других дипломатов на то, чтобы дополнительные ПВО доставили Украине. Ну и конечно энергетики и коммунальщики, которые и так готовятся к зиме", — заметил Кучеренко.

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16:43 Столтенберг раскритиковал действия НАТО до начала войны в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:34 В Сумах раздался взрыв, — местные СМИ

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