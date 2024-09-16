Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, громадська активістка Кристина Ненно, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та політтехнолог Олег Постернак. Зокрема, вони обговорять наслідки негоди в Європі.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують статистику, що Україна перша в світі за смертністю і остання за народжуваністю. Вони відреагують на фінансування телемарафону, а також розкажуть про гранти на навчання від "Дії" для студентів-контрактників.

Ще однією темою буде втрати субсидії українцями.