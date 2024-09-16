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Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

16 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

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12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

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12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

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22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Гостями ефіру День.LIVE стали міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, громадська активістка Кристина Ненно, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та політтехнолог Олег Постернак. Зокрема, вони обговорять наслідки негоди в Європі.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують статистику, що Україна перша в світі за смертністю і остання за народжуваністю. Вони відреагують на фінансування телемарафону, а також розкажуть про гранти на навчання від "Дії" для студентів-контрактників.

Ще однією темою буде втрати субсидії українцями.

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14:04 Італія передасть Україні другу батарею ППО Samp-T — в чому її особливість

13:59 У ВМС показали, як ефектно знищують окупантів за допомогою FPV-дронів

13:54 Пореченкову і Машкову не місце в Україні — в Одесі знесли стенд з Ліквідацією

13:46 Окупанти вкотре атакували Донецьку область — є загиблий та поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Ухилення від мобілізації — чим заочні штрафи відрізняються від звичайних

13:30 Зеленський прокоментував замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

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12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

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12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

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