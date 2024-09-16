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Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

16 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

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12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

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18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

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17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

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23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

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22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

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22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Гостями эфира День.LIVE стали министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, общественная активистка Кристина Ненно, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и политтехнолог Олег Постернак. В частности, они обсудят последствия непогоды в Европе.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют статистику, что Украина первая в мире по смертности и последняя по рождаемости. Они отреагируют на финансирование телемарафона, а также расскажут о грантах на обучение от "Дії" для студентов-контрактников.

Еще одной темой будет потеря субсидии украинцами.

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13:18 Зеленский назвал количество "шахедов", которое оккупанты использовали для атак в сентябре

13:18 Дети погибли, виновных до сих пор нет — семь лет трагедии в одесском лагере Вікторія

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:08 Российские пропагандисты распространяют фейк о намерении ВСУ ударить по детскому учреждению

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18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

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23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

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