Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, общественная активистка Кристина Ненно, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и политтехнолог Олег Постернак. В частности, они обсудят последствия непогоды в Европе.

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Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют статистику, что Украина первая в мире по смертности и последняя по рождаемости. Они отреагируют на финансирование телемарафона, а также расскажут о грантах на обучение от "Дії" для студентов-контрактников.

Еще одной темой будет потеря субсидии украинцами.