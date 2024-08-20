Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 серпня, здійснив роботу поїздку у Дніпропетровську область. А Збройні сили України знищили останній міст в Курській області для оточення російських сил.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
- політолог Олег Саакян;
- військовий аналітик Олександр Шульман.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- економічна бронь від мобілізації;
- президент з візитом на Дніпропетровщині;
- ЗСУ вже контролюють майже 100 населених пунктів Росії;
- Путін наказав витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня;
- Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних.