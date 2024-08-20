Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 серпня, здійснив роботу поїздку у Дніпропетровську область. А Збройні сили України знищили останній міст в Курській області для оточення російських сил.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

політолог Олег Саакян;

військовий аналітик Олександр Шульман.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

економічна бронь від мобілізації;

президент з візитом на Дніпропетровщині;

ЗСУ вже контролюють майже 100 населених пунктів Росії;

Путін наказав витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня;

Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних.