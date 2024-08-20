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Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

20 серпня 2024 р. 13:00

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13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

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13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

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08:00Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

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23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

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23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

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21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

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16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 серпня, здійснив роботу поїздку у Дніпропетровську область. А Збройні сили України знищили останній міст в Курській області для оточення російських сил.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • політолог Олег Саакян;
  • військовий аналітик Олександр Шульман.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • економічна бронь від мобілізації;
  • президент з візитом на Дніпропетровщині;
  • ЗСУ вже контролюють майже 100 населених пунктів Росії;
  • Путін наказав витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня;
  • Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних.

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13:19 Що робити вірянам російської церкви після її заборони — думки нардепів про реакцію суспільства

13:12 Уряд виділяє 24 млрд грн на безпілотники для Сил оборони — Шмигаль поділився деталями

13:09 Дохід менший за 5,4 тис. грн — українцям обіцяють нову грошову допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, є поранений

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13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

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23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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