Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 августа, совершил работу поездку в Днепропетровскую область. А вооруженные силы Украины уничтожили последний мост в Курской области для окружения российских сил.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

политолог Олег Саакян;

военный аналитик Александр Шульман.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

экономическая бронь от мобилизации;

президент с визитом в Днепропетровской области;

ВСУ уже контролируют около 100 населенных пунктов России;

Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября;

Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных.