Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 августа, совершил работу поездку в Днепропетровскую область. А вооруженные силы Украины уничтожили последний мост в Курской области для окружения российских сил.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- политолог Олег Саакян;
- военный аналитик Александр Шульман.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- экономическая бронь от мобилизации;
- президент с визитом в Днепропетровской области;
- ВСУ уже контролируют около 100 населенных пунктов России;
- Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября;
- Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных.