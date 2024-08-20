Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE arrow
Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

20 августа 2024 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 августа, совершил работу поездку в Днепропетровскую область. А вооруженные силы Украины уничтожили последний мост в Курской области для окружения российских сил.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • политолог Олег Саакян;
  • военный аналитик Александр Шульман.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • экономическая бронь от мобилизации;
  • президент с визитом в Днепропетровской области;
  • ВСУ уже контролируют около 100 населенных пунктов России;
  • Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября;
  • Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:09 Доход менее 5,4 тыс. грн — украинцам обещают новую денежную помощь

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

13:01 Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, есть раненый

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

12:57 На Львовщине произошло ДТП — под колесами авто погибла 15-летняя девушка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Движение грузовиков на Одесчине запрещено — на дорогах введен тепловой режим

12:48 У чиновников Укрэнерго заоблачные зарплаты подскочили еще на 30% — детали

12:40 В ГПСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе

12:34 Унижал ВСУ в пророссийских соцсетях — в Харьковской области будут судить мужчину

12:34 Отключения вечером неизбежны — в Укрэнерго заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме

13:09 Доход менее 5,4 тыс. грн — украинцам обещают новую денежную помощь

13:01 Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, есть раненый

12:57 На Львовщине произошло ДТП — под колесами авто погибла 15-летняя девушка

12:54 Движение грузовиков на Одесчине запрещено — на дорогах введен тепловой режим

12:48 У чиновников Укрэнерго заоблачные зарплаты подскочили еще на 30% — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:40 В ГПСУ заявили об изменении работы одного из пунктов пропуска на границе

12:34 Унижал ВСУ в пророссийских соцсетях — в Харьковской области будут судить мужчину

12:34 Отключения вечером неизбежны — в Укрэнерго заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме

12:31 Ротань посоветовал Реброву игроков, которые усилят сборную Украины

12:26 В Воздушных силах показали, как отражали ночную атаку дронов

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет