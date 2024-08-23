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Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

23 серпня 2024 р. 08:00

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08:00Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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10:46Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Головними темами обговорення в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня, буде наступ Збройних сил України на Харківщині та плани ворога щодо масованих атак на День Незалежності. Також експерти в ефірі та ведучі розмовлятимуть про створення в державі Національної стратегії ветеранської політики.

Ефір Ранок.LIVE можна переглянути о 08:00 на YouTube каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 23 серпня

Гостями ефіру стануть: 

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень;
  • Володимир Крейденко, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Ігор Семиволос, Директор Центру близькосхідних досліджень;
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Катерина Поп, Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони.

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.

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07:59 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

07:55 Ворог стирає з лиця землі Часів Яр — 24 ОМБр показала катастрофічні наслідки боїв на фото

07:30 Скільки разів можуть штрафувати ухилянтів — чи дійсно арештують житло та залишать "без керма"

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:21 На Волині чоловік ображав свою літню матір — яке покарання обрав для нього суд

07:10 В Ботсвані знайшли найбільший діамант сучасності — скільки він може коштувати

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

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