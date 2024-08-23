Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

Головними темами обговорення в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня, буде наступ Збройних сил України на Харківщині та плани ворога щодо масованих атак на День Незалежності. Також експерти в ефірі та ведучі розмовлятимуть про створення в державі Національної стратегії ветеранської політики.
Ефір Ранок.LIVE можна переглянути о 08:00 на YouTube каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 23 серпня
Гостями ефіру стануть:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
- Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень;
- Володимир Крейденко, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
- Ігор Семиволос, Директор Центру близькосхідних досліджень;
- Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
- Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії;
- Катерина Поп, Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони.
В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.