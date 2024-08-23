Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

Головними темами обговорення в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня, буде наступ Збройних сил України на Харківщині та плани ворога щодо масованих атак на День Незалежності. Також експерти в ефірі та ведучі розмовлятимуть про створення в державі Національної стратегії ветеранської політики.

Ефір Ранок.LIVE можна переглянути о 08:00 на YouTube каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 23 серпня

Гостями ефіру стануть:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень;

Володимир Крейденко, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Ігор Семиволос, Директор Центру близькосхідних досліджень;

Олесь Доній, політолог, громадський діяч;

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Катерина Поп, Молодший сержант 112 бригади територіальної оборони.

В ефірі пролунає аналітика найважливіших подій України та світу, а також експертні думки з ексклюзивними коментарями.