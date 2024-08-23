Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

Главными темами обсуждения в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа, будет наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и планы врага по массированным атакам на День Независимости. Также эксперты в эфире и ведущие будут говорить о создании в государстве Национальной стратегии ветеранской политики.

Эфир Ранок.LIVE можно посмотреть в 08:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 23 августа

Гостями эфира станут:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад";

Дмитрий Васильев, Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада";

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований;

Владимир Крейденко, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре;

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований;

Олесь Доний, политолог, общественный деятель;

Александр Шульга, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России;

Екатерина Поп, Младший сержант 112-й бригады территориальной обороны.

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.