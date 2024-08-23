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Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

23 августа 2024 г. 8:00

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08:00Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

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10:46Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

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10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

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09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

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09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Главными темами обсуждения в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа, будет наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и планы врага по массированным атакам на День Независимости. Также эксперты в эфире и ведущие будут говорить о создании в государстве Национальной стратегии ветеранской политики.

Эфир Ранок.LIVE можно посмотреть в 08:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 23 августа

Гостями эфира станут:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад";
  • Дмитрий Васильев, Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада";
  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований;
  • Владимир Крейденко, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре;
  • Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований;
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России;
  • Екатерина Поп, Младший сержант 112-й бригады территориальной обороны.

В эфире прозвучит аналитика важнейших событий Украины и мира, а также экспертные мнения по эксклюзивным комментариям.

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07:59 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:55 Враг стирает с лица земли Часов Яр — 24 ОМБр показала катастрофические последствия боев на фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Сколько раз могут штрафовать уклонистов — действительно ли арестуют жилье и оставят "без руля"

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