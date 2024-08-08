Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Багато українських громадян до повномасштабної війни проживали та працювали на території Росії. Водночас тим особам, які мають паспорти країни-агресора, відмовляють у відновленні паспорта України.

Про це заявила нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Українцям відмовляють у відновленні паспорта

За словами нардепа, до неї звернулися троє українців, які працювали й жили у Росії, а після початку повномасштабної війни повернулися на Батьківщині.

Водночас через відсутність українського паспорта ці особи вважаються нелегалами та підлягають депортації.

Савчук зауважила, що в Україні терміново необхідно впорядкувати механізми надання громадянства для тих, хто проходить перевірки служб безпеки, зокрема й для опозиційних громадян Білорусі.