Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Многие украинские граждане до полномасштабной войны проживали и работали на территории России. В то же время лицам, которые имеют паспорта страны-агрессора, отказывают в восстановлении паспорта Украины.

Об этом заявила нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Украинцам отказывают в восстановлении паспорта

По словам нардепа, к ней обратились три украинца, которые работали и жили в России, а после начала полномасштабной войны вернулись на Родине.

В то же время, из-за отсутствия украинского паспорта эти лица считаются нелегалами и подлежат депортации.

Савчук отметила, что в Украине срочно необходимо упорядочить механизмы предоставления гражданства для проходящих проверки служб безопасности, в том числе и для оппозиционных граждан Беларуси.