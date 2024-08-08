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Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

8 августа 2024 г. 18:51

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18:51 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

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18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

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18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

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17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

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17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

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16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

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15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

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Многие украинские граждане до полномасштабной войны проживали и работали на территории России. В то же время лицам, которые имеют паспорта страны-агрессора, отказывают в восстановлении паспорта Украины.

Об этом заявила нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Украинцам отказывают в восстановлении паспорта

По словам нардепа, к ней обратились три украинца, которые работали и жили в России, а после начала полномасштабной войны вернулись на Родине.

В то же время, из-за отсутствия украинского паспорта эти лица считаются нелегалами и подлежат депортации.

Савчук отметила, что в Украине срочно необходимо упорядочить механизмы предоставления гражданства для проходящих проверки служб безопасности, в том числе и для оппозиционных граждан Беларуси.

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