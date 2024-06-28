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Нардепка розповіла, скільки в Україні ветеранів

Нардепка розповіла, скільки в Україні ветеранів

28 червня 2024 р. 18:17

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18:17 Нардепка розповіла, скільки в Україні ветеранів

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17:50 Безпекова угода України з ЄС та підсумки дебатів Трампа й Байдена — ефір Новини.LIVE

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13:00 Втрата десанту Росії у Вовчанську та заяви Орбана про Закарпаття — ефір Новини.LIVE

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11:30 Верховна Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени — що відомо

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10:58 Допомога Україні — чому Захід не може надавати більше зброї

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Народна депутатка Ірина Никорак розповіла, що на сьогодні в Україні налічується майже 1 мільйонів ветеранів. Вона спрогнозувала, що їхня кількість може зрости втричі.

Про це нардепка розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 28 червня.

Скільки в Україні ветеранів

Никорак заявила, що за прогнозами Міністерства ветеранів у майбутньому кількість ветеранів може зрости втричі, до 2-3 мільйонів. Якщо врахувати їхні родини, то це становитиме вже 5-6 мільйонів українців, що орієнтовно складатиме 1/5-1/4 українського суспільства.

На думку нардепки, необхідно активно впроваджувати роботу та інформаційно-комунікаційну стратегію взаємодії з громадськістю в Україні, щоб ефективно працювати з ветеранами у майбутньому.

"Державі потрібно зараз, як ніколи, скористатися можливістю активного залучення ГО до цього процесу. Тому що в чинних військовослужбовців та ветеранів набагато вищий відсоток довіри до ветеранських рухів та різних організацій, аніж до держави, на жаль. Потрібно вирівняти цю статистику", — зазначила народна депутатка.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явився ще один документ — посвідчення ветерана. Цей документ можуть отримати учасники бойових дій, учасники війни та члени сімей загиблих захисників чи захисниць України.

Також ми писали, що законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. Відомо, на яку підтримку можуть розраховувати захисники й захисниці у 2024 році.

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