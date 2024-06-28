Нардеп рассказала, сколько в Украине ветеранов

Народный депутат Ирина Никорак рассказала, что на сегодня в Украине насчитывается почти 1 миллион ветеранов. Она спрогнозировала, что их количество может возрасти втрое.

Об этом нардеп рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 28 июня.

Сколько в Украине ветеранов

Никорак заявила, что по прогнозам Министерства ветеранов в будущем количество ветеранов может возрасти втрое, до 2-3 миллионов. Если учесть их семьи, то это составит уже 5-6 миллионов украинцев, что будет ориентировочно составлять 1/5-1/4 украинского общества.

По мнению нардепа, необходимо активно внедрять работу и информационно-коммуникационную стратегию взаимодействия с общественностью в Украине, чтобы эффективно работать с ветеранами в будущем.

"Государству нужно сейчас, как никогда, воспользоваться возможностью активного привлечения ГО к этому процессу. Потому что у действующих военнослужащих и ветеранов гораздо выше процент доверия к ветеранским движениям и разным организациям, чем к государству, к сожалению. Нужно выровнять эту статистику", — отметила народный депутат.

Напомним, в приложении "Дія" появился еще один документ — удостоверение ветерана. Этот документ могут получить участники боевых действий, участники войны и члены семей погибших защитников или защитниц Украины.

Также мы писали, что законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую поддержку могут рассчитывать защитники и защитницы в 2024 году.