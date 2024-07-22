Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що якщо протягом трьох місяців Україна не розпочне вирішення проблеми з нестачею кадрів, це може виявитися ще більш серйозним викликом, ніж енергетична криза. Вона додала, що таке занепокоєння висловлюють фахівці на місцях.

Про це нардепка розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Кадрова криза в Україні

За її словами, щоб вирішити цю проблему, Україні необхідно залучати іноземних спеціалістів. Проте для цього потрібно внести зміни до законодавства.

Южаніна, посилаючись на дані Міністерства економіки, також підкреслила, що з початку повномасштабного вторгнення ВВП країни зменшився на 30%, а 50% бізнесів припинили свою діяльність.

"Мінекономіки вже побудувало план відновлення України... Вже є п'ять напрямків, які бачить міністерство як головні у нашій країні. Я з ними не погоджуюся. Тому що це знову, починаючи від сільського господарства на першому місці, потім у нас енергетика, оборонна промисловість і ще декілька. Я хотіла б бачити країну високотехнологічною. А в переліку тому зовсім немає нічого", — розповіла депутатка.

Нагадаємо, в Мінекономіки назвали кількість людей, яких хочуть забронювати від мобілізації.

Також у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ.