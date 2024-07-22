Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні arrow
Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

22 липня 2024 р. 23:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Text

19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

Text

17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:40 Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

Text

13:00 Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

Text

12:14 Наступного року в Україні може зрости тариф на газ, — нардеп

Text

08:00 Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

21 липня 2024
Text

19:57 Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Text

19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

Text

17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:40 Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

Text

13:00 Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

Text

12:14 Наступного року в Україні може зрости тариф на газ, — нардеп

Text

08:00 Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

21 липня 2024
Text

19:57 Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що якщо протягом трьох місяців Україна не розпочне вирішення проблеми з нестачею кадрів, це може виявитися ще більш серйозним викликом, ніж енергетична криза. Вона додала, що таке занепокоєння висловлюють фахівці на місцях.

Про це нардепка розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

Кадрова криза в Україні

За її словами, щоб вирішити цю проблему, Україні необхідно залучати іноземних спеціалістів. Проте для цього потрібно внести зміни до законодавства.

Южаніна, посилаючись на дані Міністерства економіки, також підкреслила, що з початку повномасштабного вторгнення ВВП країни зменшився на 30%, а 50% бізнесів припинили свою діяльність.

"Мінекономіки вже побудувало план відновлення України... Вже є п'ять напрямків, які бачить міністерство як головні у нашій країні. Я з ними не погоджуюся. Тому що це знову, починаючи від сільського господарства на першому місці, потім у нас енергетика, оборонна промисловість і ще декілька. Я хотіла б бачити країну високотехнологічною. А в переліку тому зовсім немає нічого", — розповіла депутатка.

Нагадаємо, в Мінекономіки назвали кількість людей, яких хочуть забронювати від мобілізації.

Також у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:55 Експерти попередили, чим небезпечні для здоров'я наволочки та подушки влітку

Термінова новина

23:54 Росіяни підняли в небо авіацію — стрімко "почервоніла" низка областей

23:53 У Кропивницькому чоловік намагався відправити за кордон цінні прикраси — як його покарав суд

Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

23:35 Київ та область знову чекають відключень світла — в Укренерго вже надали інформацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:31 В Одесі чоловік сплутав квестовий автобус з автотранспортом ТЦК та підпалив його

23:16 В CNN порівняли рейтинги Гарріс і Трампа — хто лідирує

23:05 Долар подешевшав в українських банках та обмінниках — як змінився курс

23:02 У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з безпекового комітету

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

23:55 Експерти попередили, чим небезпечні для здоров'я наволочки та подушки влітку

Термінова новина

23:54 Росіяни підняли в небо авіацію — стрімко "почервоніла" низка областей

23:53 У Кропивницькому чоловік намагався відправити за кордон цінні прикраси — як його покарав суд

23:35 Київ та область знову чекають відключень світла — в Укренерго вже надали інформацію

23:31 В Одесі чоловік сплутав квестовий автобус з автотранспортом ТЦК та підпалив його

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:16 В CNN порівняли рейтинги Гарріс і Трампа — хто лідирує

23:05 Долар подешевшав в українських банках та обмінниках — як змінився курс

23:02 У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з безпекового комітету

22:57 Залужний виступив на конференції у Лондоні — деталі

22:45 В Україні зросли ціни на всі види пального — якою буде вартість бензину, дизпалива та автогазу

Новина з відео

06:43 Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

06:26 Куди зникли польські фермери, або Невдала інвестиція ультраправих

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінилась вартість житла у липні

21 липня 2024
Ексклюзив

06:47 Кавуни та дині на ринках Львова — які ціни та чи є попит

20 липня 2024

06:52 Дорожче, ніж тиждень в Іспанії — шокуючі ціни за оренду будинку з басейном у Києві лише за день

06:49 Що відбувається з цінами через відключення світла — на скільки в Україні зросла вартість продуктів

19 липня 2024

16:53 Без холодильника та зі свічками — як в Одесі долають блекаути в спеку

Новина з відео

06:37 Умовним терміном більше не відбутися — українські суди все частіше жорстко карають ухилянтів

06:11 Легендарний Дацик з 3-ї ОШБ розповів про справжню ситуацію на фронті, — ексклюзив Новини.LIVE

17 липня 2024

20:02 Військовий облік — як оновлюють дані в Одесі

Text

23:50 Нардеп розповів, скільки потужностей енергогенерації України зможуть відновити до кінця року

Text

23:00 Нардепка розповіла, яка проблема може стати страшнішою за енергетичну кризу в Україні

Text

19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

Text

17:50 Візит Кулеби в Китай та відключення світла в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:40 Фаріон міг вбити хлопець, який мав психічні розлади або вдавав їх наявність, — Зінкевич

Text

13:00 Похорон Ірини Фаріон та вихід Байдена з президентських перегонів — ефір День.LIVE

Text

12:14 Наступного року в Україні може зрости тариф на газ, — нардеп

Text

08:00 Вбивство Ірини Фаріон та відмова Байдена брати участь у виборах — ефір Ранок.LIVE

21 липня 2024
Text

19:57 Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних