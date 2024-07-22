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Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

22 июля 2024 г. 23:00

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23:00 Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

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Народная депутат Нина Южанина заявила, что если в течение трех месяцев Украина не приступит к решению проблемы с нехваткой кадров, это может оказаться еще более серьезным вызовом, чем энергетический кризис. Она добавила, что такое беспокойство выражают специалисты на местах.

Об этом нардеп рассказала в эфире Вечір.LIVE.

Кадровый кризис в Украине

По ее словам, чтобы решить эту проблему, Украине необходимо привлекать иностранных специалистов. Однако для этого следует внести изменения в законодательство.

Южанина, ссылаясь на данные Министерства экономики, также подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения ВВП страны снизился на 30%, а 50% бизнесов прекратили свою деятельность.

"Минэкономики уже построило план восстановления Украины... Уже пять направлений, которые видит министерство как главные в нашей стране. Я с ними не согласен. Потому что это снова начиная от сельского хозяйства на первом месте, потом у нас энергетика, оборонная промышленность и еще несколько. Я хотела бы видеть страну высокотехнологичной. А в перечне поэтому совсем нет ничего", — рассказала нардеп.

Напомним, в Минэкономики назвали количество людей, которых хотят забронировать от мобилизации.

Также в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

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