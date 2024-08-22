Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Верховна Рада розблокувала підписання закону щодо збільшення акцизів на пальне. Цей акцизний податок почне діяти вже з 1 вересня, але він погіршить ситуацію для українців і бізнесу.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Збільшення акцизів на пальне

Южаніна розповіла, що парламент не підтримав постанови про скасування підвищення акцизу на пальне, яке погіршить ситуацію для українців і бізнесу.

"Звичайна людина що буде робити? Вона буде мерзнути, бо не зможе забезпечити себе елементарним для життя. Люди не спроможні платити по 30 гривень за кіловат світла у випадку використання генераторів", — заявила вона.

Нардепка також додала, що люди вже зараз думають виїхати з країни, щоб пережити холодну пору року.

"Якщо й вони ще виїдуть, то ми навряд чи тут побачимо когось на вулицях, крім як у Києві", — сказала Ніна Южаніна.