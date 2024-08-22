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Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

22 серпня 2024 р. 08:46

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Верховна Рада розблокувала підписання закону щодо збільшення акцизів на пальне. Цей акцизний податок почне діяти вже з 1 вересня, але він погіршить ситуацію для українців і бізнесу. 

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE

Збільшення акцизів на пальне

Южаніна розповіла, що парламент не підтримав постанови про скасування підвищення акцизу на пальне, яке погіршить ситуацію для українців і бізнесу.

"Звичайна людина що буде робити? Вона буде мерзнути, бо не зможе забезпечити себе елементарним для життя. Люди не спроможні платити по 30 гривень за кіловат світла у випадку використання генераторів", — заявила вона. 

Нардепка також додала, що люди вже зараз думають виїхати з країни, щоб пережити холодну пору року. 

"Якщо й вони ще виїдуть, то ми навряд чи тут побачимо когось на вулицях, крім як у Києві", — сказала Ніна Южаніна. 

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09:21 В ISW пояснили, як Кремль намагається применшити значення втрати Курщини

09:14 ЄС достроково накопичив запасів газу для зими — країни-лідери

09:05 Євро продовжує зростати, долар за даними НБУ дешевшає — нові ціни на валюти сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:42 Десатно-штурмові війська ЗСУ показали відео, як оператори дронів працюють в Курській області

08:32 Уряд планує ухвалити важливий тариф до кінця літа — деталі від Міненерго

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

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18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді