Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Верховная Рада разблокировала подписание закона об увеличении акцизов на топливо. Этот акцизный налог начнет действовать уже с 1 сентября, но он усугубит ситуацию для украинцев и бизнеса.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Увеличение акцизов на топливо

Южанина рассказала, что парламент не поддержал постановление об отмене повышения акциза на топливо, которое усугубит ситуацию для украинцев и бизнеса.

"Обычный человек, что будет делать? Он будет мерзнуть, потому что не сможет обеспечить себя элементарным для жизни. Люди не способны платить по 30 гривен за киловатт света в случае использования генераторов", — заявила она.

Нардеп также добавила, что люди уже сейчас думают уехать из страны, чтобы пережить холодное время года.

"Если и они еще выедут, то мы вряд ли здесь увидим кого-то на улицах, кроме как в Киеве", — сказала Нина Южанина.