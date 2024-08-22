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Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

22 августа 2024 г. 8:46

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

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21 августа 2024
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22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

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18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

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Верховная Рада разблокировала подписание закона об увеличении акцизов на топливо. Этот акцизный налог начнет действовать уже с 1 сентября, но он усугубит ситуацию для украинцев и бизнеса.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Увеличение акцизов на топливо

Южанина рассказала, что парламент не поддержал постановление об отмене повышения акциза на топливо, которое усугубит ситуацию для украинцев и бизнеса.

"Обычный человек, что будет делать? Он будет мерзнуть, потому что не сможет обеспечить себя элементарным для жизни. Люди не способны платить по 30 гривен за киловатт света в случае использования генераторов", — заявила она.

Нардеп также добавила, что люди уже сейчас думают уехать из страны, чтобы пережить холодное время года.

"Если и они еще выедут, то мы вряд ли здесь увидим кого-то на улицах, кроме как в Киеве", — сказала Нина Южанина. 

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09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 Правительство планирует принять важный тариф до конца лета — детали от Минэнерго

08:30 В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится

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