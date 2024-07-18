Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко попередила, що українцям варто бути готовими до підвищень цін на паливо. В свою чергу, це призведе до підвищення вартості транспортних перевезень та послуг.

Таку думку Заружко висловила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 18 липня.

Ціни на паливо зростуть

"Було б добре, якби зараз почали використовувати електричні засоби пересування, але це неможливо зараз. А от велосипедистів ми з вами скоріш за все побачимо, бо зростуть ціни і на паливо, і на дизпаливо, і на скроплений газ", — зазначила Заружко.

Вона додала, що внаслідок цього зростуть ціни на перевезення, як транспортні, так і пасажирські.

"Також зростуть ціни на продукти харчування, і на певні послуги, оскільки вартість палива впливає на ціни на продукти і послуги. Кожна людина, на жаль, відчує зростанні палива на собі", — резюмувала експертка.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України 4 липня схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

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