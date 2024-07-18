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Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

18 липня 2024 р. 20:47

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20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

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15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

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14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

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13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

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Народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко попередила, що українцям варто бути готовими до підвищень цін на паливо. В свою чергу, це призведе до підвищення вартості транспортних перевезень та послуг.

Таку думку Заружко висловила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 18 липня.

Ціни на паливо зростуть

"Було б добре, якби зараз почали використовувати електричні засоби пересування, але це неможливо зараз. А от велосипедистів ми з вами скоріш за все побачимо, бо зростуть ціни і на паливо, і на дизпаливо, і на скроплений газ", — зазначила Заружко.

Вона додала, що внаслідок цього зростуть ціни на перевезення, як транспортні, так і пасажирські. 

"Також зростуть ціни на продукти харчування, і на певні послуги, оскільки вартість палива впливає на ціни на продукти і послуги. Кожна людина, на жаль, відчує зростанні палива на собі", — резюмувала експертка.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України 4 липня схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

Також ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на чорметлатунь та мідь.

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21:22 В Італії росіянина підозрюють у жорстокому поводженні з українкою

21:14 Бахматов вказав на пожежну небезпеку у столичних маршрутках — в КМДА відповіли

21:13 Жінка створила Viber-групу, де попереджала про повістки — як її покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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