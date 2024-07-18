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Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

18 июля 2024 г. 20:47

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Народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко предупредила, что украинцам следует быть готовыми к повышению цен на топливо. В свою очередь это приведет к повышению стоимости транспортных перевозок и услуг.

Такое мнение Заружко высказала в эфире Вечір.LIVE в четверг, 18 июля.

Цены на топливо растут

"Было бы хорошо, если бы сейчас начали использовать электрические средства передвижения, но это невозможно сейчас. А вот велосипедистов мы с вами, скорее всего, увидим, потому что вырастут цены и на топливо, и на дизтопливо, и на сбрызнутый газ", — отметила Заружко.

Она добавила, что в результате этого вырастут цены на перевозку, как транспортные, так и пассажирские.

"Также вырастут цены на продукты питания и на определенные услуги, поскольку стоимость топлива влияет на цены на продукты и услуги. Каждый человек, к сожалению, почувствует рост топлива на себе", — резюмировала эксперт.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины 4 июля одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее №11256-2. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.

Также мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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