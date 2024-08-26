Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів arrow
Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

26 серпня 2024 р. 21:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Нардепка Вікторія Гриб заявила, що наразі існують проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів. Вона пояснила, що наразі знайти людей, готових працювати в умовах небезпеки, надзвичайно складно.

Про це вона розповіла в Вечір.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Захист енергооб'єктів

Депутатка звернула увагу на труднощі, які супроводжують реалізацію другого рівня захисту енергетичної інфраструктури. Вона підкреслила, що суспільство не завжди розуміє всі нюанси цього питання.

"Уявіть собі місто Харків. Тільки починають щось робити — тривога, треба іти в укриття. Тільки починають знову щось робити — знову тривога", — зазначила Гриб.

Нардепка підкреслила, що попри труднощі наразі досягнуто значних результатів у реалізації другого рівня захисту енергооб'єктів.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:21 В УПЛ ЛНЗ переграв Карпати, а Верес та Лівий берег вирвали перші перемоги в сезоні

21:59 У Міноборони назвали рапорти, які є найпопулярнішими у додатку Армія+

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

21:49 Окупанти другий день поспіль обстрілюють з артилерії прикордоння Харківщини — фото з місця

21:34 Смерть немовляти через службову недбалість акушерки — яке рішення прийняв суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 У Польщі оголосили в розшук ексчиновника через скандал із поставками генераторів Україні

21:26 Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону

21:21 Відключення на Одещині — коли чекати на світло

21:17 Удари по енергетиці — у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла

21:07 Де Россі через Довбика розкритикував футболістів Роми

22:21 В УПЛ ЛНЗ переграв Карпати, а Верес та Лівий берег вирвали перші перемоги в сезоні

21:59 У Міноборони назвали рапорти, які є найпопулярнішими у додатку Армія+

21:49 Окупанти другий день поспіль обстрілюють з артилерії прикордоння Харківщини — фото з місця

21:34 Смерть немовляти через службову недбалість акушерки — яке рішення прийняв суд

21:28 У Польщі оголосили в розшук ексчиновника через скандал із поставками генераторів Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:26 Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону

21:21 Відключення на Одещині — коли чекати на світло

21:17 Удари по енергетиці — у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла

21:07 Де Россі через Довбика розкритикував футболістів Роми

20:52 У МОН порахували, скільки потрібно грошей на підвищення зарплат вчителям

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію