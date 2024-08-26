Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Нардепка Вікторія Гриб заявила, що наразі існують проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів. Вона пояснила, що наразі знайти людей, готових працювати в умовах небезпеки, надзвичайно складно.

Про це вона розповіла в Вечір.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Захист енергооб'єктів

Депутатка звернула увагу на труднощі, які супроводжують реалізацію другого рівня захисту енергетичної інфраструктури. Вона підкреслила, що суспільство не завжди розуміє всі нюанси цього питання.

"Уявіть собі місто Харків. Тільки починають щось робити — тривога, треба іти в укриття. Тільки починають знову щось робити — знову тривога", — зазначила Гриб.

Нардепка підкреслила, що попри труднощі наразі досягнуто значних результатів у реалізації другого рівня захисту енергооб'єктів.