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Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

26 августа 2024 г. 21:57

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21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

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15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

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13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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Нардепка Виктория Гриб заявила, что в настоящее время существуют проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов. Она объяснила, что найти людей, готовых работать в условиях опасности, чрезвычайно сложно.

Об этом она рассказала в Вечір.LIVE в понедельник, 26 августа.

Защита энергообъектов

Депутат обратила внимание на трудности, сопровождающие реализацию второго уровня защиты энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что общество не всегда понимает все нюансы этого вопроса.

"Представьте себе город Харьков. Только начинают что-то делать — тревога, надо идти в укрытие. Только начинают снова что-то делать — снова тревога", — отметила Гриб.

Нардепка подчеркнула, что несмотря на трудности достигнуты значительные результаты в реализации второго уровня защиты энергообъектов.

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22:36 Украинские военные с начала Курской операции захватили в плен 247 россиян, — СМИ

22:33 В Ровенской области мужчина не явился в ТЦК для уточнения данных — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:21 В УПЛ ЛНЗ переиграл Карпаты, а Верес и Левый берег вырвали первые победы в сезоне

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21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

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14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

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13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
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19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян