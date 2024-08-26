Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Нардепка Виктория Гриб заявила, что в настоящее время существуют проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов. Она объяснила, что найти людей, готовых работать в условиях опасности, чрезвычайно сложно.

Об этом она рассказала в Вечір.LIVE в понедельник, 26 августа.

Защита энергообъектов

Депутат обратила внимание на трудности, сопровождающие реализацию второго уровня защиты энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что общество не всегда понимает все нюансы этого вопроса.

"Представьте себе город Харьков. Только начинают что-то делать — тревога, надо идти в укрытие. Только начинают снова что-то делать — снова тревога", — отметила Гриб.

Нардепка подчеркнула, что несмотря на трудности достигнуты значительные результаты в реализации второго уровня защиты энергообъектов.