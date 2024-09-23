Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Народна депутатка Галина Янченко заявила, що з вересня Telegram почне відповідати на юридичні запити, подані органами влади країн Європи. За її словами це не стосуватиметься з боку Росії чи України.

Про це вона повідомила в ефірі Вечір.LIVE.

Чи буде Telegram надавати інформацію українським правоохоронцям

Янченко заявила, що українські правоохоронці також хотіли б мати доступ до таких запитів, адже деякі анонімні Telegram-канали поширюють торгівлю нелегальними товарами.

"Якщо ми уважно вчитаємось у це повідомлення, то я не бачу нічого поганого в цьому. Навпаки, є шанс, що організована злочинність буде подолана", — додала нардепка.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 20 вересня, під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.