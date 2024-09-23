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Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

23 вересня 2024 р. 19:29

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19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

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19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

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17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

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Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

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Народна депутатка Галина Янченко заявила, що з вересня Telegram почне відповідати на юридичні запити, подані органами влади країн Європи. За її словами це не стосуватиметься з боку Росії чи України.

Про це вона повідомила в ефірі Вечір.LIVE.

Чи буде Telegram надавати інформацію українським правоохоронцям

Янченко заявила, що українські правоохоронці також хотіли б мати доступ до таких запитів, адже деякі анонімні Telegram-канали поширюють торгівлю нелегальними товарами.

"Якщо ми уважно вчитаємось у це повідомлення, то я не бачу нічого поганого в цьому. Навпаки, є шанс, що організована злочинність буде подолана", — додала нардепка.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 20 вересня, під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.

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19:05 В Укренерго повідомили, чи залишаться українці без світла завтра

19:01 Не зійшлися у поглядах на життя — в Одесі квартирант вбив господаря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:56 Стало відомо, на які соціальні гарантії можуть розраховувати військові

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15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

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14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

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