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Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

23 сентября 2024 г. 19:29

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

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13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

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Народная депутат Галина Янченко заявила, что с сентября Telegram начнет отвечать на юридические запросы, поданные органами власти стран Европы. По ее словам, это не касается со стороны России или Украины.

Об этом она сообщила в эфире Вечір.LIVE.

Будет ли Telegram предоставлять информацию украинским правоохранителям

Янченко заявила, что украинские правоохранители также хотели иметь доступ к таким запросам, ведь некоторые анонимные Telegram-каналы распространяют торговлю нелегальными товарами.

"Если мы внимательно вчитываемся в это сообщение, то я не вижу ничего плохого в этом. Напротив, есть шанс, что организованная преступность будет преодолена", — добавила нардеп.

Ранее мы писали, что в пятницу, 20 сентября, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.

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20:10 Байер нанял тренера из Украины — это легенда луганской Зари

20:07 Запорожская область и штат Пенсильвания заключили договор о сотрудничестве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Обжалование решения ВВК — как это возможно

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

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17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

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13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

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13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

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11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область