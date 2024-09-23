Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Народная депутат Галина Янченко заявила, что с сентября Telegram начнет отвечать на юридические запросы, поданные органами власти стран Европы. По ее словам, это не касается со стороны России или Украины.

Об этом она сообщила в эфире Вечір.LIVE.

Будет ли Telegram предоставлять информацию украинским правоохранителям

Янченко заявила, что украинские правоохранители также хотели иметь доступ к таким запросам, ведь некоторые анонимные Telegram-каналы распространяют торговлю нелегальными товарами.

"Если мы внимательно вчитываемся в это сообщение, то я не вижу ничего плохого в этом. Напротив, есть шанс, что организованная преступность будет преодолена", — добавила нардеп.

Ранее мы писали, что в пятницу, 20 сентября, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.