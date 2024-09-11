Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Для того, аби збільшити дохід в бюджет України хоча б вдвічі, потрібно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також потрібно запровадити податки на ігровий бізнес та реформувати митницю.

Таку думку висловив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE.

Як збільшити дохід в бюджет України

Фріс заявив, що дефіцит бюджету сягнув 500 млрд грн, і податковим "тиском" цієї суми не зібрати. Для того, аби був дохід потрібне підвищення штрафів за порушення ПДР.

Також депутат запропонував непрямі способи збільшення доходів: впровадження податків на ігровий бізнес та реформування митниці.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет країни на 2024 рік формували з прогнозом, що війна закінчиться влітку. Проте війна та мобілізація в країні тривають, тож виник дефіцит сумою у 500 мільярдів гривень.

Водночас у травні 2024 року заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявляв, що вартість утримання одного українського військового без зброї становить 1,2 мільйона гривень. Стільки грошей витрачається з держбюджету на забезпечення бійця протягом року.

За останніми оцінками уряду, у 2025 році дефіцит держбюджету сягне 15 млрд доларів. Йдеться про суму без урахування підтримки західних партнерів України.

А нещодавно у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету заявили про важливість ухвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до державного бюджету, у другому читанні. Якщо цього не зробити вчасно, вже з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснити виплати повною мірою на військові видатки.