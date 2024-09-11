Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Для того чтобы увеличить доход в бюджет Украины хотя бы вдвое, нужно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также нужно ввести налоги на игровой бизнес и реформировать таможню.

Такое мнение высказал народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE.

Как увеличить доход в бюджет Украины

Фрис заявил, что дефицит бюджета достиг 500 млрд грн, и налоговым "давлением" этой суммы не собрать. Для того чтобы доход требовалось повышения штрафов за нарушение ПДД.

Также депутат предложил косвенные способы увеличения доходов: введение налогов на игровой бизнес и реформирование таможни.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет страны на 2024 год формировали с прогнозом, что война закончится летом. Однако война и мобилизация в стране продолжаются, поэтому возник дефицит в 500 миллиардов гривен.

В мае 2024 года заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявлял, что стоимость содержания одного украинского военного без оружия составляет 1,2 миллиона гривен. Столько денег тратится из госбюджета на обеспечение бойца в течение года.

По последним оценкам правительства, в 2025 году дефицит госбюджета составит 15 млрд долларов. Речь идет о сумме без учета поддержки западных партнеров Украины.

А недавно в Комитете Верховной Рады по бюджету заявили о важности принятия законопроекта, предусматривающего внесение изменений в государственный бюджет, во втором чтении. Если этого не сделать вовремя, уже с 20 сентября Министерство обороны не сможет осуществить выплаты в полной мере на военные расходы.