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Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

04 липня 2024 р. 15:35

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15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

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14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

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13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

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13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

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Нардеп Вадим Галайчук заявив про численні випадки використання дітей в Україні не тільки для виїзду за кордон, але й для особистого збагачення. За його словами, влада зараз активно шукає винних у цих злочинах.

Про це повідомив народний депутат Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 4 липня. 

Випадки використання дітей для виїзду за кордон і задля збагачення

Галайчук підкреслив, що випадки з українськими дітьми є дуже серйозними і кричущими — в цій сфері дійсно часто трапляються зловживання.

Нардеп наголосив на численних спробах використовувати дітей не тільки для виїзду з країни, але й для особистої вигоди. Він також згадав про проблеми українських дітей за кордоном, де їх фактично забирали або від батьків, або від організацій, які ними опікувалися.Тож, зараз влада шукає відповідальних за ці злочини.

"Ця проблема має величезний масштаб. Наразі у Верховній Раді триває серйозний процес внутрішнього розслідування щодо схем із використанням українських дітей. Необхідно з'ясувати, як відповідальні органи, насамперед Міністерство соціальної політики, допустили таку величезну кількість ганебних справ, пов'язаних з українськими дітьми", — заявив Галайчук.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець зазначав, що близькі родичі київських посадовців намагаються нелегально виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації завдяки дітям-сиротам та тим, хто лишилися без батьківського піклування.

У Київській міській державній адміністрації  заявили, що ця інформація "ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами". 

Нещодавно стало відомо, що посадовці з київської Служби у справах дітей та сімʼї та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей допомогли втекти за кордон своїм родичам під виглядом супроводу дітей-сиріт. Ювенальна прокуратура за цим фактом ініціювала розслідування. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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