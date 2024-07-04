Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

Нардеп Вадим Галайчук заявил о многочисленных случаях использования детей в Украине не только для выезда за границу, но и для личного обогащения. По его словам, власти сейчас активно ищут виновных в этих преступлениях.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE в четверг, 4 июля.

Случаи использования детей для выезда за границу и для обогащения

Галайчук подчеркнул, что случаи с украинскими детьми очень серьезные и вопиющие — в этой сфере действительно часто случаются злоупотребления.

Нардеп отметил многочисленные попытки использовать детей не только для выезда из страны, но и для личной выгоды. Он также упомянул о проблемах украинских детей за рубежом, где их фактически забирали либо от родителей, либо от организаций, которые заботились о них. Поэтому сейчас власть ищет ответственных за эти преступления.

"Эта проблема имеет огромный масштаб. Сейчас в Верховной Раде продолжается серьезный процесс внутреннего расследования схем с использованием украинских детей. Необходимо выяснить, как ответственные органы, прежде всего Министерство социальной политики, допустили такое огромное количество позорных дел, связанных с украинскими детьми" , — заявил Галайчук.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что близкие родственники киевских чиновников пытаются нелегально уехать за границу , чтобы избежать мобилизации благодаря детям-сиротам и оставшимся без родительской опеки.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что эта информация "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

Недавно стало известно, что должностные лица из киевской службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей помогли бежать за границу своим родственникам под видом сопровождения детей-сирот. Ювенальная прокуратура по этому факту инициировала расследование.