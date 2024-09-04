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Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

04 вересня 2024 р. 19:15

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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Народний депутат Сергій Нагорняк поділився прогнозами щодо відключень електроенергії в умовах зимових холодів. Він заявив, що перебої в подачі електрики можуть тривати до 8-10 годин на добу.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у середу, 4 вересня.

Відключення світла взимку

Нагорняк підкреслив, що ситуація залежатиме від двох основних факторів: температури повітря та інтенсивності обстрілів. Він додав, що при температурах від -10 °C до -15 °C світла не буде по 8-10 годин на добу.

"Якщо активної фази обстрілів не буде і температура буде зберігатися на вулиці біля нуля градусів, то […] матимемо від двох до чотирьох годин вимкнень на добу", — заявив нардеп.

Він додав, що у разі значного похолодання, громадянам слід бути готовими до можливих триваліших відключень електроенергії.

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21:13 Допомагала виїхати військовозобов'язаним за кордон — як суд покарав волонтерку

21:10 Український паралімпійський плавець побив світовий рекорд та здобув "золото"

21:04 У Сумах лунають вибухи — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 Повторна ВЛК — яка категорія громадян не зобов'язана її проходити

20:52 Верещук зайняла посаду в Офісі Президента — що відомо

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21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

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19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

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05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь