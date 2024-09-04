Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Народний депутат Сергій Нагорняк поділився прогнозами щодо відключень електроенергії в умовах зимових холодів. Він заявив, що перебої в подачі електрики можуть тривати до 8-10 годин на добу.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у середу, 4 вересня.

Відключення світла взимку

Нагорняк підкреслив, що ситуація залежатиме від двох основних факторів: температури повітря та інтенсивності обстрілів. Він додав, що при температурах від -10 °C до -15 °C світла не буде по 8-10 годин на добу.

"Якщо активної фази обстрілів не буде і температура буде зберігатися на вулиці біля нуля градусів, то […] матимемо від двох до чотирьох годин вимкнень на добу", — заявив нардеп.

Він додав, що у разі значного похолодання, громадянам слід бути готовими до можливих триваліших відключень електроенергії.