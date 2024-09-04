Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Народный депутат Сергей Нагорняк поделился прогнозами по отключениям электроэнергии в условиях зимних холодов. Он заявил, что перебои в подаче электричества могут продолжаться до 8-10 часов в сутки.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в среду, 4 сентября.

Отключение света зимой

Нагорняк подчеркнул, что ситуация будет зависеть от двух основных факторов: температуры воздуха и интенсивности обстрелов. Он добавил, что при температурах от -10 до -15 °C света не будет по 8-10 часов в сутки.

"Если активной фазы обстрелов не будет и температура будет сохраняться на улице около нуля градусов, то […] у нас будет от двух до четырех часов отключений в сутки", — заявил нардеп.

Он добавил, что в случае значительного похолодания гражданам следует быть готовыми к возможным более длительным отключениям электроэнергии.