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Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

4 сентября 2024 г. 19:15

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19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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Народный депутат Сергей Нагорняк поделился прогнозами по отключениям электроэнергии в условиях зимних холодов. Он заявил, что перебои в подаче электричества могут продолжаться до 8-10 часов в сутки.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в среду, 4 сентября.

Отключение света зимой

Нагорняк подчеркнул, что ситуация будет зависеть от двух основных факторов: температуры воздуха и интенсивности обстрелов. Он добавил, что при температурах от -10 до -15 °C света не будет по 8-10 часов в сутки.

"Если активной фазы обстрелов не будет и температура будет сохраняться на улице около нуля градусов, то […] у нас будет от двух до четырех часов отключений в сутки", — заявил нардеп.

Он добавил, что в случае значительного похолодания гражданам следует быть готовыми к возможным более длительным отключениям электроэнергии.

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19:45 Визит премьера Ирландии и ход Курской операции — вечернее обращение Зеленского

19:27 В Одесской области раздался взрыв

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Зеленский назвал страны, от которых зависит разрешение на удары западным оружием по территории РФ

19:11 Пограничники ударили из артиллерии по посадке оккупантов — видео

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

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08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага