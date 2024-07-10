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Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

10 липня 2024 р. 17:43

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17:43 Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

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16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

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14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

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13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

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11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

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08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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В Україні у деяких міністерствах немає очільників. Тому скоро варто очікувати на кадрові зміни в уряді.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі День.LIVE в середу, 10 липня.

Коли очікувати кадрових змін в Кабміні

За словами нардепа, кадрові рішення в українському Кабміні ухвалюватимуть після повернення Президента України Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака з саміту НАТО. 

Гончаренко також порівняв український уряд з "посмішкою маргінала", оскільки в ньому немає деяких ключових міністрів.

"У нас у деяких міністерствах немає міністрів. Якщо порівняти наш уряд з посмішкою, то це така посмішка маргінальна, з вибитими зубами. Тому, напевно, буде потрібно починати з цього", — сказав він.

Водночас нардеп наголосив, що великої різниці і значення ротації в уряді мати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що міністр юстиції Денис Малюська написав заяву на звільнення, але хід їй поки не дали. В команді Президента України Володимира Зеленського вже визначилися, кого призначать новим очільником міністерства.

Нагадаємо, співрозмовники в оточенні Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають дві кандидатури.

Також ми писали, що найближчими тижнями Рада може призначити двох міністрів. Зокрема, нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов може очолити Міністерство інфраструктури, а заступник голови ОП Олексій Кулеба — може керувати Міністерством регіонального розвитку.

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18:04 Зеленський підписав безпекову угоду з Люксембургом — які гарантії нададуть

18:01 Понад 52 мільйони тонн зерна експортували порти Одеси — куди саме

17:51 Із заочної на денну форму навчання — чи дає це право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 В ОП пояснили, чому під час війни виділяють кошти на ремонт доріг у прифронтових зонах

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16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

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