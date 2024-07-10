Нардеп спрогнозував, коли очікувати кадрових змін в уряді

В Україні у деяких міністерствах немає очільників. Тому скоро варто очікувати на кадрові зміни в уряді.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі День.LIVE в середу, 10 липня.

Коли очікувати кадрових змін в Кабміні

За словами нардепа, кадрові рішення в українському Кабміні ухвалюватимуть після повернення Президента України Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака з саміту НАТО.

Гончаренко також порівняв український уряд з "посмішкою маргінала", оскільки в ньому немає деяких ключових міністрів.

"У нас у деяких міністерствах немає міністрів. Якщо порівняти наш уряд з посмішкою, то це така посмішка маргінальна, з вибитими зубами. Тому, напевно, буде потрібно починати з цього", — сказав він.

Водночас нардеп наголосив, що великої різниці і значення ротації в уряді мати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що міністр юстиції Денис Малюська написав заяву на звільнення, але хід їй поки не дали. В команді Президента України Володимира Зеленського вже визначилися, кого призначать новим очільником міністерства.

Нагадаємо, співрозмовники в оточенні Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають дві кандидатури.

Також ми писали, що найближчими тижнями Рада може призначити двох міністрів. Зокрема, нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов може очолити Міністерство інфраструктури, а заступник голови ОП Олексій Кулеба — може керувати Міністерством регіонального розвитку.