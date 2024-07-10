Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве arrow
Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

10 июля 2024 г. 17:43

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

В Украине в некоторых министерствах нет руководителей. Поэтому скоро стоит ожидать кадровых изменений в правительстве.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире День.LIVE в среду, 10 июля.

Когда ждать кадровых изменений в Кабмине

По словам нардепа, кадровые решения в украинском Кабмине будут приниматься по возвращении Президента Украины Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака с саммита НАТО.

Гончаренко также сравнил украинское правительство с "улыбкой маргинала", поскольку в нем нет некоторых ключевых министров.

"У нас в некоторых министерствах нет министров. Если сравнить наше правительство с улыбкой, то это такая маргинальная улыбка, с выбитыми зубами. Поэтому, наверное, нужно начинать с этого", — сказал он.

В то же время нардеп подчеркнул, что большой разницы и значения ротации в правительстве иметь не будут.

Ранее мы сообщали, что министр юстиции Денис Малюська написал заявление на увольнение, но ход ему пока не дали. В команде Президента Украины Владимира Зеленского уже определились, кого назначат новым главой министерства.

Напомним, собеседники Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля . На его место рассматривают две кандидатуры.

Также мы писали, что в ближайшие недели Рада может назначить двух министров . В частности, нынешний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев может возглавить Министерство инфраструктуры, а заместитель председателя ОП Алексей Кулеба может руководить Министерством регионального развития.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:22 Безуглая резко раскритиковала работу командования Воздушных сил после обстрела "Охматдета"

18:04 Зеленский подписал договор о безопасности с Люксембургом — какие гарантии предоставят

18:01 Более 52 миллионов тонн зерна экспортировали порты Одессы — куда именно

17:51 С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку

Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

17:35 В ОП объяснили, почему во время войны выделяют средства на ремонт дорог в прифронтовых зонах

17:32 В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш от российским активам

17:29 Одесситам приготовиться — кому завтра отключат газ

17:19 Один из крупнейших медцентров США может присоединиться к партнерству с Украиной, — Зеленская

18:22 Безуглая резко раскритиковала работу командования Воздушных сил после обстрела "Охматдета"

18:04 Зеленский подписал договор о безопасности с Люксембургом — какие гарантии предоставят

18:01 Более 52 миллионов тонн зерна экспортировали порты Одессы — куда именно

17:51 С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку

17:35 В ОП объяснили, почему во время войны выделяют средства на ремонт дорог в прифронтовых зонах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:32 В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш от российским активам

17:29 Одесситам приготовиться — кому завтра отключат газ

17:19 Один из крупнейших медцентров США может присоединиться к партнерству с Украиной, — Зеленская

17:04 ТЦК могут больше не выписывать бумажные повестки — Кабмин принял важное постановление

16:59 Писем счастья станет больше — в Одесской области установили новые камеры скорости

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

7 июля 2024

06:38 Цены растут — на сколько подорожали генераторы в Украине и дешевле ли их покупать за границей

Эксклюзив

05:10 Как найти рабочие пункты несокрушимости во Львове — проверенные адреса не сломавшихся пунктов

6 июля 2024

19:13 Оккупированный Бахмут — сколько людей уехало из почти уничтоженного города

Эксклюзив

04:19 Кулинарная дипломатия — как украинцы популяризируют национальные блюда в Японии

Text

17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE