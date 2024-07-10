Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

В Украине в некоторых министерствах нет руководителей. Поэтому скоро стоит ожидать кадровых изменений в правительстве.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире День.LIVE в среду, 10 июля.

Когда ждать кадровых изменений в Кабмине

По словам нардепа, кадровые решения в украинском Кабмине будут приниматься по возвращении Президента Украины Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака с саммита НАТО.

Гончаренко также сравнил украинское правительство с "улыбкой маргинала", поскольку в нем нет некоторых ключевых министров.

"У нас в некоторых министерствах нет министров. Если сравнить наше правительство с улыбкой, то это такая маргинальная улыбка, с выбитыми зубами. Поэтому, наверное, нужно начинать с этого", — сказал он.

В то же время нардеп подчеркнул, что большой разницы и значения ротации в правительстве иметь не будут.

Ранее мы сообщали, что министр юстиции Денис Малюська написал заявление на увольнение, но ход ему пока не дали. В команде Президента Украины Владимира Зеленского уже определились, кого назначат новым главой министерства.

Напомним, собеседники Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля . На его место рассматривают две кандидатуры.

Также мы писали, что в ближайшие недели Рада может назначить двух министров . В частности, нынешний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев может возглавить Министерство инфраструктуры, а заместитель председателя ОП Алексей Кулеба может руководить Министерством регионального развития.