Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Народні депутати України не можуть безперешкодно виізджати закордон аби вирішувати питання зі своїми іноземними коллегами. Цією ситуацією користується Росія.

Про це розповіла народний депутат України "За Майбутнє" Анна Скороход в ефірі "Ранок.LIVE".

Виїзд депутатів закордон

Скороход підкреслила, що питання з європейськими країнами та Сполученими Штатами Америки можуть бути вирішені лише через взаємодію, але в цьому процесі великий пласт роботи програється.

"Росія дуже щільно спілкується з нашими західними партнерами і політиками, і ми маємо проводити роботу, але нам не дають її проводити", — зазначила депутат.

Вона також висловила занепокоєння тим, що українським депутатам не надають можливості прямо зустрітися з колегами за кордоном.

"Ми дуже багато питань могли б вирішувати кулуарно, але вони не вирішуються, тому що ми не маємо змоги зустрітися з нашими колегами за кордоном", — пояснила Скороход.

Нагадаємо, що кілька десятків народних депутатів від "Слуги народу" висловили керівництву фракції бажання скласти мандати. Основною причиною цього кроку вони називають відсутність мотивації.

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