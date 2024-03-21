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Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

21 березня 2024 р. 14:40

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Text

13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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Text

12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

Text

11:34 Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

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10:10 Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

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Народні депутати України не можуть безперешкодно виізджати закордон аби вирішувати питання зі своїми іноземними коллегами. Цією ситуацією користується Росія. 

Про це розповіла народний депутат України "За Майбутнє" Анна Скороход в ефірі "Ранок.LIVE".

Виїзд депутатів закордон 

Скороход підкреслила, що питання з європейськими країнами та Сполученими Штатами Америки можуть бути вирішені лише через взаємодію, але в цьому процесі великий пласт роботи програється.

"Росія дуже щільно спілкується з нашими західними партнерами і політиками, і ми маємо проводити роботу, але нам не дають її проводити", — зазначила депутат.

Вона також висловила занепокоєння тим, що українським депутатам не надають можливості прямо зустрітися з колегами за кордоном.

"Ми дуже багато питань могли б вирішувати кулуарно, але вони не вирішуються, тому що ми не маємо змоги зустрітися з нашими колегами за кордоном", — пояснила Скороход.

Нагадаємо, що кілька десятків народних депутатів від "Слуги народу" висловили керівництву фракції бажання скласти мандати. Основною причиною цього кроку вони називають відсутність мотивації.

Також ми писали про те, що Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив про масштабні скорочення в міністерствах. Однак чи вплинуть ці скорочення на народних депутатів на післявоєнних виборах?

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16:01 У Чернівцях чоловіка силою затягнули у бус — у поліції пояснили інцидент

15:50 На Одещині браконьєр наловив риби на 350 тисяч гривень

15:33 Буданов пояснив, яким чином РФ купує супутникові знімки США для ударів по Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:20 Неподалік Одеси знищений розвідувальний дрон РФ — подробиці

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

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11:34 Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

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