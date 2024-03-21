Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

Народные депутаты Украины не могут беспрепятственно выезжать за границу, чтобы решать вопросы со своими иностранными коллегами. Этой ситуацией пользуется Россия.

Об этом рассказала народный депутат Украины "За Будущее" Анна Скороход в эфире "Ранок.LIVE".

Выезд депутатов за границу

Скороход подчеркнула, что вопросы с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки могут быть решены только посредством взаимодействия, но в этом процессе большой пласт работы проигрывается.

"Россия очень плотно общается с нашими западными партнерами и политиками, и мы должны проводить работу, но нам не дают ее проводить", — отметила депутат.

Она также выразила обеспокоенность тем, что украинским депутатам не дают возможности прямо встретиться с коллегами за границей.

"Мы очень много вопросов могли бы решать кулуарно, но они не решаются, потому что у нас нет возможности встретиться с нашими коллегами за рубежом", — пояснила Скороход.

Напомним, что несколько десятков народных депутатов от "Слуги народа" выразили руководству фракции желание сложить мандаты. Основной причиной этого шага называют отсутствие мотивации.

Также мы писали о том, что Денис Шмигаль на пресс-конференции заявил о масштабных сокращениях в министерствах. Однако повлияют ли эти сокращения на народных депутатов на послевоенные выборы?