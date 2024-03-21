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Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

21 марта 2024 г. 14:40

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Народные депутаты Украины не могут беспрепятственно выезжать за границу, чтобы решать вопросы со своими иностранными коллегами. Этой ситуацией пользуется Россия.

Об этом рассказала народный депутат Украины "За Будущее" Анна Скороход в эфире "Ранок.LIVE".

Выезд депутатов за границу

Скороход подчеркнула, что вопросы с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки могут быть решены только посредством взаимодействия, но в этом процессе большой пласт работы проигрывается.

"Россия очень плотно общается с нашими западными партнерами и политиками, и мы должны проводить работу, но нам не дают ее проводить", — отметила депутат.

Она также выразила обеспокоенность тем, что украинским депутатам не дают возможности прямо встретиться с коллегами за границей.

"Мы очень много вопросов могли бы решать кулуарно, но они не решаются, потому что у нас нет возможности встретиться с нашими коллегами за рубежом", — пояснила Скороход.

Напомним, что несколько десятков народных депутатов от "Слуги народа" выразили руководству фракции желание сложить мандаты. Основной причиной этого шага называют отсутствие мотивации.

Также мы писали о том, что Денис Шмигаль на пресс-конференции заявил о масштабных сокращениях в министерствах. Однако повлияют ли эти сокращения на народных депутатов на послевоенные выборы?

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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