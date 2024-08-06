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Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

06 серпня 2024 р. 14:13

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

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13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

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05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
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18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

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17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

В Україні з початку повномасштабного вторгнення приблизно 1,6-1,8 трлн гривень було розіграно на тендерах. Однією із поширених корупційних схем є закупівля медичного обладнання утричі дорожче за ринкові ціни. 

Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE  у вівторок 6 серпня.

Корупція під час публічних закупівель в Україні

Євтушок повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення на тендерах було розіграно приблизно 1,6-1,8 трлн грн, значна частина яких, за його словами, була вкрадена.

"Вчора було закрито засідання ТСК щодо можливих зловживань при публічних закупівлях. Від початку повномасштабного вторгнення приблизно 1,6-1,8 трлн грн було розіграно на тендерах. Як ви думаєте, скільки було вкрадено? Дуже багато", — зазначив нардеп.

Він заявив, що будівництво деяких об'єктів, як-от, наприклад, стадіону у Ківерцях, було призупинено через можливі зловживання.

Також депутат навів приклад придбання медичного обладнання, яке комунальні заклади закуповують утричі дорожче, ніж приватні медичні установи, що також свідчить про масштабні корупційні махінації.

"Медобладнання також закуповують утричі дорожче, ніж насправді є на ринку. Приватна медицина закуповує обладнання за ціною ринку за 12-13 мільйонів, а комунальні заклади по 40-50 мільйонів. Ті самі параметри, апарати ті самі", — наголосив Євтушок.

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15:11 Чума тварин в Румунії — заходи безпеки на КПП Одещини посилені

15:01 Скандал у Парижі — олімпійський чемпіон Чеккон змушений ночувати на вулиці

14:59 Веніславський прокоментував імовірність зменшення призовного віку нижче 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:58 "Прорив" у Курській області — у ГУР відповіли, чи причетні до цього українські спецпідрозділи

14:53 Нардеп відповів, як треба діяти при "неправомірній" поведінці ТЦК

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

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13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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