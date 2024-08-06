Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

В Україні з початку повномасштабного вторгнення приблизно 1,6-1,8 трлн гривень було розіграно на тендерах. Однією із поширених корупційних схем є закупівля медичного обладнання утричі дорожче за ринкові ціни.

Про це повідомив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE у вівторок 6 серпня.

Корупція під час публічних закупівель в Україні

Євтушок повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення на тендерах було розіграно приблизно 1,6-1,8 трлн грн, значна частина яких, за його словами, була вкрадена.

"Вчора було закрито засідання ТСК щодо можливих зловживань при публічних закупівлях. Від початку повномасштабного вторгнення приблизно 1,6-1,8 трлн грн було розіграно на тендерах. Як ви думаєте, скільки було вкрадено? Дуже багато", — зазначив нардеп.

Він заявив, що будівництво деяких об'єктів, як-от, наприклад, стадіону у Ківерцях, було призупинено через можливі зловживання.

Також депутат навів приклад придбання медичного обладнання, яке комунальні заклади закуповують утричі дорожче, ніж приватні медичні установи, що також свідчить про масштабні корупційні махінації.

"Медобладнання також закуповують утричі дорожче, ніж насправді є на ринку. Приватна медицина закуповує обладнання за ціною ринку за 12-13 мільйонів, а комунальні заклади по 40-50 мільйонів. Ті самі параметри, апарати ті самі", — наголосив Євтушок.