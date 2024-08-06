Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

В Украине с начала полномасштабного вторжения около 1,6-1,8 трлн гривен было разыграно на тендерах. Одной из распространенных коррупционных схем является закупка медицинского оборудования в три раза дороже рыночных цен.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE во вторник 6 августа.

Коррупция во время публичных закупок в Украине

Евтушек сообщил, что с начала полномасштабного вторжения на тендерах было разыграно примерно 1,6-1,8 трлн грн, значительная часть которых, по его словам, была украдена.

"Вчера было закрыто заседание ВСК по возможным злоупотреблениям при публичных закупках. С начала полномасштабного вторжения примерно 1,6-1,8 трлн грн было разыграно на тендерах. Как вы думаете, сколько было украдено? Очень много", — отметил нардеп.

Он заявил, что строительство некоторых объектов, например, стадиона в Киверцах, было приостановлено из-за возможных злоупотреблений.

Также депутат привел пример приобретения медицинского оборудования, которое коммунальные учреждения закупают втрое дороже, чем частные медицинские учреждения, что также свидетельствует о масштабных коррупционных махинациях.

"Медооборудование также закупают втрое дороже, чем на самом деле есть на рынке. Частная медицина закупает оборудование по цене рынка за 12-13 миллионов, а коммунальные заведения по 40-50 миллионов. Те же параметры, аппараты те же", — отметил Евтушок.