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Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

6 августа 2024 г. 14:13

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

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В Украине с начала полномасштабного вторжения около 1,6-1,8 трлн гривен было разыграно на тендерах. Одной из распространенных коррупционных схем является закупка медицинского оборудования в три раза дороже рыночных цен.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE во вторник 6 августа.

Коррупция во время публичных закупок в Украине

Евтушек сообщил, что с начала полномасштабного вторжения на тендерах было разыграно примерно 1,6-1,8 трлн грн, значительная часть которых, по его словам, была украдена.

"Вчера было закрыто заседание ВСК по возможным злоупотреблениям при публичных закупках. С начала полномасштабного вторжения примерно 1,6-1,8 трлн грн было разыграно на тендерах. Как вы думаете, сколько было украдено? Очень много", — отметил нардеп.

Он заявил, что строительство некоторых объектов, например, стадиона в Киверцах, было приостановлено из-за возможных злоупотреблений.

Также депутат привел пример приобретения медицинского оборудования, которое коммунальные учреждения закупают втрое дороже, чем частные медицинские учреждения, что также свидетельствует о масштабных коррупционных махинациях.

"Медооборудование также закупают втрое дороже, чем на самом деле есть на рынке. Частная медицина закупает оборудование по цене рынка за 12-13 миллионов, а коммунальные заведения по 40-50 миллионов. Те же параметры, аппараты те же", — отметил Евтушок.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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