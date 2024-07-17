Нардеп пояснив, коли в Україні мине дефіцит електроенергії

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства, народний депутат Олексій Кучеренко попередив українців, що вимкнення світла не є тимчасовим явищем. Дефіцит електроенергії наша держава переживатиме не лише в цьому році, але і в наступному.

Про це Кучеренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 липня.

Дефіцит електроенергії в Україні

"Вчора скасували закон про мито на ввезення в країну енергетичного обладнання. Панелі, акумулятори. А знаєте чому так пізно? Бо уряд і Верховна Рада втратили ініціативу. Вони звикли, що без вказівки з центру прийняття рішень жодне рішення не приймається", — пояснив нардеп причини кризи.

Кучеренко також зазначив, що через зволікання з прийняттям важливим рішень, дефіцит електроенергії триватиме щонайменше найближчі кілька років.

"Ми будемо жити в дефіциті електроенергії цього року, наступного року, на жаль. І, мабуть, і через рік. Яким буде дефіцит — більшим, меншим, переривчастим, залежить від багатьох факторів. Від роботи ППО та багато чого іншого", — пояснив експерт.

Раніше ми повідомляли, що у двох областях України скасували екстрені відключення світла у середу, 17 липня. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку чекають пояснень від голови Міністерства енергетики Германа Галущенка через наміри зробити єдиним тариф на розподіл електроенергії. У підсумку таке рішення змусить промисловість платити двічі.