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Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

17 июля 2024 г. 18:37

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Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства народный депутат Алексей Кучеренко предупредил украинцев, что отключение света не является временным явлением. Дефицит электроэнергии наше государство будет испытывать не только в этом году, но и в следующем.

Об этом Кучеренко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 июля.

Дефицит электроэнергии в Украине

"Вчера отменили закон о пошлине на ввоз в страну энергетического оборудования. Панели, аккумуляторы. А знаете почему так поздно? Потому что правительство и Верховная Рада потеряли инициативу. Они привыкли, что без указания из центра принятия решений ни одно решение не принимается", — пояснил нардеп. причины кризиса

Кучеренко также отметил, что из-за промедления с принятием важных решений, дефицит электроэнергии продлится по меньшей мере в ближайшие несколько лет.

"Мы будем жить в дефиците электроэнергии в этом году, в следующем году, к сожалению. И, пожалуй, и через год. Каким будет дефицит — большим, меньшим, прерывистым, зависит от многих факторов. От работы ПВО и многого другого", — пояснил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в двух областях Украины отменили экстренные отключения света в среду, 17 июля. Речь идет о Днепропетровске и Донецке.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития ждут объяснений от главы Министерства энергетики Германа Галущенко из-за намерений сделать единым тариф на распределение электроэнергии. В итоге такое решение вынудит промышленность платить дважды.

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